Este martes 23 de diciembre se llevó a cabo la audiencia del exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena.

La sesión tuvo lugar en la sala de juicios orales de la región 9 de Villahermosa, Tabasco de manera virtual desde el penal del Altiplano, en el Estado de México.

Hernán Bermúdez Requena permanecerá en prisión preventiva

Previo a la audiencia se esperaba que la Fiscalía solicitara una prórroga de tres meses para la investigación complementaria.

La solicitud fue aprobada por el juez Ramón Adolfo Brown Ruíz, ampliando el plazo de la investigación para el 24 marzo de 2026.

Militares refuerzan seguridad del Altiplano para llegada de Hernán Bermúdez Requena (Especial)

Según informaron medios, la defensa de Hernán Bermúdez Requena no mostró oposición alguna, por lo que la Fiscalía podrá recabar y presentar nuevas pruebas para el caso.

Por lo pronto, Hernán Bermúdez Requena permanecerá en prisión preventiva en el penal del Altiplano.

El exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco enfrenta cargos por extorsión, secuestro agravado y delincuencia organizada.

Hernán Bermúdez Requena fue detenido en septiembre en Paraguay y después expulsado a México, según reportes oficiales, tras una investigación relacionada con su gestión como funcionario.

La Sedena afirma que el exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco lideró una célula del CJNG y atacó a grupos rivales criminales locales violentos.