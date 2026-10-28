Juan Manzo, hermano de Carlos Manzo, insistió que se debe investigar al círculo cercano de Grecia Quiroz por el homicidio que está por cumplir un año.

“Están vinculados directamente al homicidio de Carlos Manzo” Juan Manzo, hermano de Carlos Manzo

El funcionario emanado de Morena aseguró que el circulo de confianza de Grecia Quiroz no es ajeno al homicidio y que ella les ha dado protección.

Juan Manzo dijo en entrevista con Ciro Gómez Leyva, en Grupo Fórmula, que los vínculos se ven incluso en las detenciones de algunos de ellos y que entre ellos tienen relaciones de parentesco.

Juan Manzo enlista círculo cercano de Grecia Quiroz relacionados al asesinato de Carlos Manzo

Juan Manzo, subsecretario de Gobierno en Michoacán, dio nombres, cargos y situación jurídica de algunos de los integrantes del círculo de Grecia Quiroz:

Esteban Constantino, secretario de Obras

Alejandro Flores, El Matas, escolta detenido y primo de El Brilloso y El Vikingo, quienes cobraban extorsiones a aguacateros y otros negocios

Rosa Alejandra Flores Vargas, secretaria de Bienestar, mamá de El Matas

Carlos Tafolla, diputado local

Victor Hugo Saladitas, regidor y vinculado al grupos de delincuencia organziada

Coronel Jimenez, prófugo jefe de escoltas de Carlos Manzo

Samuel García Rivero, despedido en administración de Carlos Manzo y restituido con un mejor sueldo en administración de Grecia Quiroz (detenido)

El Bikingo, sobrino de Rosa Alejandra Flores Vargas (detenido)

El Brilloso, sobrino de Rosa Alejandra Flores Vargas (detenido)

Sobre Esteban Constantino dijo que es quien tuvo en primera instancia los celulares de Carlos Manzo, no se los quiso entregar a él como hermano y se los dio a Grecia Quiroz.

El día anterior, Juan Manzo dijo que Grecia Quiroz no era esposa de Carlos Manzo pues no vivían juntos, solo era la madre de sus hijos.

Cabe recordar que El Brilloso era ahijado de Carlos Manzo a quien supuestamente intentaron rescatar de la delincuencia organizada.

Juan Manzon acusa a Grecia Quiroz de buscar impunidad

Juan Manzo dijo que Grecia Quiroz quiere instaurar un marco de impunidad por su vínculo con los detenidos, a quienes llamó el Cártel del Sombrero.

El hermano de Carlos Manzo dijo que ello responde a cálculos políticos dadas las intenciones de Grecia Quiroz para participar en las elecciones 2027.