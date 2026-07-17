Juan Manuel Molina, coordinador de Morena en el Congreso de Baja California, rechazó que Marina del Pilar Ávila deba pedir licencia por la polémica de los audios.

Tal como señaló el diputado, los audios no mostrarían a Marina del Pilar Ávila compartiendo información confidencial, por lo que afirmó Morena no apoyará una solicitud de licencia.

Igualmente, Juan Manuel Molina respaldó los señalamientos de Marina del Pilar Ávila en contra del exgobernador Jaime Bonilla, ya que, afirma, reconoció su voz en los audios difundidos.

Juan Manuel Molina rechaza que Marina del Pilar Ávila pida licencia tras difusión de audios

Juan Manuel Molina, a nombre de los diputados de Morena, rechazó que existan motivos para que Marina del Pilar Ávila pida licencia tras darse a conocer los audios.

Juan Manuel Molina rechaza que Marina del Pilar Ávila deba solicitar licencia (Juan Manuel Molina)

Acorde con lo señalado, tras analizar el contenido de los audios, los mismos no mostrarían algún delito cometido por Marina del Pilar Ávila, ni información clasificada compartida.

El morenista mencionó que no hay elementos para que Marina del Pilar Ávila pida licencia, ya que todavía faltan acciones en Baja California para lo que resta de su administración.

Afirmó que está seguro de que en su debido momento, todo se aclarará y la gobernadora de Baja California comprobará su versión sobre los audios.

Ya que desde su perspectiva, los audios difundidos sólo son aprovechados por la oposición para desgastar a Marina del Pilar Ávila de manera política en el estado.

Juan Manuel Molina señala que Jaime Bonilla se escucha en los audios; buscarán limpiarlos

En entrevista con Pamela Cerdeira, Juan Manuel Molina dio a conocer que Morena busca limpiar los audios difundidos de Marina del Pilar Ávila para ayudar a aclarar las especulaciones.

Esto debido a que se escucharía la voz del exgobernador en los audios compartidos. Él asegura que recconoce la voz de Jaime Bonilla en el minuto 5:18 de la grabación.

Asimismo, refutó los cuestionamientos de Jaime Bonilla junto a los del PT que involucran las elecciones, ya que su posible candidata los denunció por violencia de género y amenazas.