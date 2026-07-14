La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, aseguraron que, hasta el momento, no existe ningún indicio de delito en los audios filtrados de una conversación atribuida a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, con presuntos agentes de Estados Unidos.

Durante la conferencia mañanera de este martes 14 de julio de 2026, Sheinbaum señaló que únicamente se abriría una investigación si existieran elementos que acreditaran la posible comisión de un delito.

“Se abriría una investigación si hubiera un delito, pero en el audio, no, sinceramente no se infiere ningún tipo de delito” Omar García Harfuch, titular de la SSPC

La mandataria fue cuestionada sobre las grabaciones en las que presuntamente se escucha a Marina del Pilar ofrecer información relacionada con las mesas estatales de seguridad a supuestos agentes estadounidenses, quienes le habrían dicho que era investigada y que solicitarían una orden de extradición en su contra.

Caso Marina del Pilar: Harfuch niega que información sobre mesas de seguridad estatales sea reservada

Sobre el contenido de los audios, Omar García Harfuch explicó que la información que se comparte en las mesas estatales de seguridad no necesariamente es de carácter confidencial, ya que incluye datos que, en muchos casos, son de conocimiento público.

Entre la información que suele compartirse se encuentran:

Incidencia delictiva.

Blancos prioritarios.

Casos en curso.

El titular de la SSPC agregó que las mesas de seguridad estatales “no son tan cerradas”, por lo que, con base en el contenido difundido públicamente, no existen elementos para considerar que Marina del Pilar haya cometido un delito.

Sheinbaum afirma que los audios de Marina del Pilar deben investigarse si existen irregularidades

La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que, si las autoridades detectan alguna irregularidad derivada de los audios filtrados de Marina del Pilar, deberá realizarse la investigación correspondiente.

Asimismo, pidió no mezclar este caso con la presunta participación de agentes extranjeros en un operativo de seguridad realizado en Chihuahua sin autorización del Gobierno de México, al considerar que se trata de asuntos distintos.

La mandataria también informó que integrantes de su Gabinete de Seguridad ya mantuvieron comunicación directa con la gobernadora de Baja California, entre ellos Omar García Harfuch y la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.