El gobernador Javier May Rodríguez puso en marcha obras estratégicas de infraestructura carretera en Tenosique, con una inversión superior a los 40 millones de pesos, para mejorar la movilidad de más de 12 mil 300 personas.

Tras dos décadas de abandono, el mandatario inició una gira de trabajo en la región con la construcción de un puente de concreto tipo cajón y la rehabilitación del camino Tenosique-La Palma, una vía clave para la conectividad y la actividad económica.

Javier May impulsa conectividad y desarrollo económico en Tenosique

Javier May destacó que estas obras son fundamentales para fortalecer la actividad agrícola, ganadera y comercial, además de beneficiar a habitantes de municipios cercanos como Balancán.

Acompañado de la alcaldesa Sandra Beatriz Hernández Jiménez, el gobernador también puso en marcha la rehabilitación del camino Tenosique–Cabecera Usumacinta, actualmente en condiciones deterioradas.

En este contexto, subrayó que el proyecto, a cargo de la Junta Estatal de Caminos (JEC), permitirá revertir rezagos históricos en infraestructura y atender una demanda social de comunidades que permanecieron marginadas.

Asimismo, afirmó que estas acciones facilitarán el traslado de productos agrícolas y ganaderos, así como el acceso a servicios de salud, al mejorar las condiciones para el traslado de pacientes.

Gobierno de Tabasco invierte en caminos y puente en Tenosique. (Cortesía)

Javier May transforma caminos en beneficio de comunidades

El proyecto beneficiará directamente a cerca de 2 mil habitantes de comunidades como Pino Suárez, El Mool, Estapilla, Usumacinta y Esperanza, mediante la pavimentación de casi 3 kilómetros, además de obras de drenaje y señalización.

El mandatario adelantó que se continuará avanzando para atender el rezago en servicios básicos como energía eléctrica, agua y caminos, acumulado durante años.

Para ello, se contempla la adquisición de maquinaria a través del Fondo de Infraestructura Social, incluyendo un tren de pavimentación, lo que permitirá reducir costos y acelerar los trabajos.

Por su parte, el secretario de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, Daniel Arturo Casasús Ruz, informó que en los primeros 15 meses de gobierno se han invertido más de 140 millones de pesos en Tenosique en infraestructura y equipamiento urbano.

Añadió que durante 2026 se destinarán 40 millones de pesos adicionales para atender caminos en mal estado.

Finalmente, la alcaldesa Sandra Beatriz Hernández Jiménez reconoció que estas obras mejoran la conectividad regional, al enlazar puntos estratégicos como Plan Balancán y la frontera con Guatemala.