El gobernador Javier May Rodríguez inauguró el Laboratorio de Tecnologías e Innovación de Sistemas Acuáticos Autónomos en la Universidad Tecnológica de Tabasco, con el objetivo de fortalecer la formación tecnológica de las juventudes y posicionar al estado como referente en innovación aplicada a entornos acuáticos.

Durante el acto, realizado en Villahermosa, el mandatario reconoció el esfuerzo de la institución para mantenerse a la vanguardia en la preparación profesional de estudiantes y reiteró el respaldo del gobierno estatal para continuar impulsando proyectos tecnológicos y mejorar los planes de estudio.

UTTAB será la primera universidad tecnológica con laboratorio de drones acuáticos

Acompañado por Marlenne Johvana Mendoza González, el gobernador destacó que Tabasco, por su geografía y riqueza hídrica, tiene un amplio potencial para el desarrollo de tecnologías enfocadas en sistemas acuáticos, por lo que este laboratorio permitirá aprovechar los recursos naturales con una visión de bienestar social.

Tabasco fortalece infraestructura en Cárdenas con inversión histórica (cortesía)

Con la apertura de este espacio, la UTTAB se convierte en la primera de las 191 universidades tecnológicas del país en contar con un laboratorio especializado en sistemas acuáticos autónomos, enfocado en el uso y desarrollo de drones acuáticos para distintas aplicaciones.

Autoridades educativas señalaron que este proyecto da continuidad a la estrategia de innovación iniciada hace dos años con la incorporación de drones para el sector agrícola, ampliando ahora la formación hacia nuevas áreas tecnológicas. También se prevé fortalecer la vinculación con sectores estratégicos mediante trabajo colaborativo con empresas e instituciones como Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad.

Tabasco fortalece infraestructura en Cárdenas con inversión histórica (cortesía)

En el evento participaron el rector de la UTTAB, Lenin Martínez Pérez, así como estudiantes de la primera generación formada bajo el modelo de la Nueva Escuela Mexicana, que promueve el desarrollo integral y la vinculación con el entorno social y tecnológico.

Como parte de la jornada, las autoridades realizaron la siembra de un árbol donado por el Club Carta a la Tierra, en el marco de acciones de reforestación y sustentabilidad impulsadas en la entidad.