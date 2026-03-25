El gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, reforzó su compromiso con la educación al impulsar el acceso a herramientas tecnológicas para garantizar condiciones más equitativas en el aprendizaje.

Como parte de esta estrategia, el estado concluyó la segunda etapa del programa Inclusión Digital, con la entrega de 42,851 tabletas electrónicas a estudiantes de primer grado de secundaria. Con ello, la cobertura acumulada en los últimos dos años supera los 165 mil alumnos beneficiados.

Javier May impulsa acceso a tecnología con entrega de tabletas en secundaria

El programa tiene como objetivo reducir la brecha digital mediante la entrega de dispositivos precargados con contenidos educativos, que permiten a los estudiantes:

Realizar tareas

Investigar información

Acceder a herramientas digitales

Además, busca llegar a toda la población de escuelas públicas, especialmente en comunidades apartadas donde muchos alumnos tienen su primer contacto con este tipo de tecnología.

La estrategia también se complementa con becas federales, que acompañan la trayectoria educativa desde secundaria hasta niveles superiores, fortaleciendo la permanencia escolar.

Educación y tecnología fortalecen el futuro de Tabasco

El mandatario estatal destacó que invertir en educación es clave para el desarrollo del estado y del país. Por su parte, la secretaria de Educación, Patricia Iparrea Sánchez, señaló que la iniciativa fortalece el aprendizaje mediante herramientas actuales y accesibles.

Estudiantes beneficiados indicaron que contar con estos dispositivos facilita sus estudios y les permite integrarse a un entorno cada vez más digitalizado.

Con la conclusión de esta etapa, Tabasco avanza en la reducción de la brecha digital mediante una política que combina tecnología, cobertura y acompañamiento educativo.

La iniciativa busca generar mejores condiciones para el desarrollo académico de las nuevas generaciones y garantizar que ningún estudiante quede rezagado en la era digital.