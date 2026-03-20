El gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, encabezó la inauguración del Primer Festival Nacional de Juventudes Originarias y Afrodescendientes de México, un encuentro que reúne a representantes de 27 entidades del país con el objetivo de visibilizar la diversidad cultural y fortalecer la participación juvenil.

El evento se lleva a cabo en el Parque Tabasco, donde más de mil estudiantes y docentes de bachillerato tecnológico participan en actividades académicas, culturales y de diálogo hasta el próximo 21 de marzo.

Festival de juventudes originarias busca fortalecer identidad y participación

Durante su mensaje, Javier May destacó que este festival representa un espacio clave para reconocer la pluralidad de voces que conforman México, así como para impulsar el papel de las juventudes en la transformación social.

Jóvenes de todo el país participan en actividades culturales y educativas en el Festival Nacional de Juventudes Originarias (cortesía)

El mandatario subrayó que este tipo de iniciativas, promovidas por el Gobierno de México, permiten construir conocimiento desde las propias comunidades, respetando sus saberes, lenguas y tradiciones.

En el acto inaugural también participó Tania Hogla Rodríguez Mora, subsecretaria de Educación Media Superior, quien resaltó la importancia de promover una educación incluyente que valore la diversidad cultural.

Jóvenes de todo el país participan en actividades culturales y educativas en el Festival Nacional de Juventudes Originarias (cortesía)

La funcionaria federal señaló que el reto es generar condiciones para que las y los jóvenes se sientan orgullosos de sus raíces, al tiempo que se construye un país con mayor justicia social e igualdad de oportunidades.

Por su parte, el director general de la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar, Mario Hernández González, enfatizó que este encuentro busca abrir espacios de expresión para las juventudes originarias y afrodescendientes, reconociendo sus identidades y aportaciones.

Jóvenes de todo el país participan en actividades culturales y educativas en el Festival Nacional de Juventudes Originarias (cortesía)

El festival también incluye exposiciones culturales, donde cada delegación comparte elementos representativos de su comunidad, fortaleciendo el intercambio de conocimientos y tradiciones.

Con este encuentro, el gobierno estatal y federal apuestan por consolidar a las juventudes como actores clave en la vida social y cultural del país, impulsando su participación activa y el reconocimiento de sus derechos.