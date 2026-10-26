El gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, puso en marcha un nuevo Centro de Desarrollo Comunitario (CDC) Pilares en la villa Benito Juárez, conocida como San Carlos, en el municipio de Macuspana.

Con esta apertura, la entidad suma 11 centros de un total de 20 que prevé entregar durante este año para fortalecer la convivencia familiar, prevenir la violencia y ampliar las oportunidades de desarrollo.

El nuevo espacio busca acercar servicios y actividades a las comunidades, con especial atención a niñas, niños, adolescentes, jóvenes y sectores vulnerables. La estrategia forma parte de las acciones coordinadas entre los gobiernos federal, estatal y municipal para atender las causas de la desigualdad y fortalecer el tejido social.

Javier May impulsa Centros Pilares para prevenir la violencia en Tabasco

Durante la puesta en marcha del centro, Javier May destacó que estos espacios buscan fomentar la convivencia y construir relaciones de confianza y apoyo entre los habitantes de las comunidades.

Desde el Gobierno del Pueblo trabajamos para acercar este tipo de lugares con sentido social, convencidos de que la vida comunitaria fortalece lazos de confianza y apoyo mutuo entre las personas. Javier May, gobernador de Tabasco.

La estrategia se vincula con la política social impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a través del DIF nacional, que promueve la coordinación entre los distintos niveles de gobierno para atender las causas sociales relacionadas con la desigualdad y la violencia.

En este contexto, Tabasco incorporó los Centros Pilares como parte de las acciones para fortalecer la vida comunitaria mediante espacios accesibles para las familias.

Centro Pilares de San Carlos ofrecerá talleres educativos, deportivos y culturales

El nuevo CDC Pilares en Macuspana contará con actividades educativas, deportivas y culturales, además de talleres de manualidades y formación en herramientas digitales. Estas opciones buscan impulsar el aprendizaje, desarrollar habilidades y ofrecer alternativas positivas para niñas, niños, jóvenes y personas de otros grupos de edad.

Los espacios también tienen como objetivo favorecer la convivencia familiar y comunitaria, así como contribuir a la prevención de conductas antisociales mediante actividades que promuevan la participación y el desarrollo integral.

El gobernador estuvo acompañado por el secretario de Salud, Alejandro Calderón Alipi, y el coordinador general del Sistema DIF Tabasco, Víctor de Dios Gómez, durante la puesta en marcha del centro.

Tabasco prevé alcanzar 20 Centros Pilares durante este año

El Gobierno de Tabasco mantiene la meta de contar con 20 Centros Pilares durante este año, con el propósito de ampliar la atención social en distintas comunidades de la entidad.

Javier May señaló que la prevención y el cuidado de la salud mental también forman parte de la estrategia estatal de seguridad, al considerar que el fortalecimiento de los vínculos comunitarios contribuye al bienestar de las familias.

Con la apertura del espacio en San Carlos, Macuspana, la administración estatal busca ampliar las oportunidades de acceso a actividades formativas y recreativas, además de reforzar la coordinación institucional para atender las necesidades de la población y contribuir a la construcción de comunidades más unidas y en paz.