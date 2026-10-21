El gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, dio seguimiento a los avances del Plan Villahermosa 2030, una estrategia que contempla proyectos de seguridad, movilidad urbana e infraestructura para fortalecer la actividad económica y turística de la capital tabasqueña.

Entre los principales avances se encuentra la construcción del C5 Escudo Olmeca, que registra 44 por ciento de progreso, la edificación del nuevo Centro de Convenciones y Exposiciones, así como la fabricación de 33 autobuses para renovar el transporte público.

Villahermosa 2030 es una inversión importante, es un proyecto integral, es seguridad, es movilidad, es infraestructura y servicios. Javier May, gobernador de Tabasco

Javier May impulsa el Plan Villahermosa 2030 (cortesía)

C5 Escudo Olmeca registra 44 por ciento de avance en Villahermosa

Uno de los proyectos prioritarios del Plan Villahermosa 2030 es el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano, conocido como C5 Escudo Olmeca, cuya obra civil se prevé concluir entre marzo y abril de 2027.

De acuerdo con la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas (SOTOP), la estructura de la planta baja ya está terminada, mientras que las columnas del primer nivel superan 90 por ciento de avance.

También continúan los trabajos en el cuerpo sur del complejo, la torre de telecomunicaciones y las cisternas, durante el recorrido de supervisión, el gobernador Javier May constató el desarrollo de la construcción, destinada a fortalecer la infraestructura de seguridad en Tabasco.

Javier May impulsa el Plan Villahermosa 2030 (cortesía)

Centro de Convenciones tendrá capacidad para más de 17 mil personas

Otro de los proyectos contemplados es el Centro de Convenciones y Exposiciones de Villahermosa, ubicado a un costado del Parque Tabasco, con el propósito de ampliar la capacidad de la ciudad para recibir congresos, exposiciones y espectáculos nacionales e internacionales.

El edificio principal registra 15 por ciento de avance físico, mientras que el Foro de Exposiciones alcanza 30 por ciento. Aunque la cimentación profunda del conjunto ya concluyó, las labores continúan en la cimentación superficial y los elementos estructurales.

Para acelerar la construcción, la plantilla laboral pasó de 60 a más de 600 trabajadores, quienes realizan actividades durante el día y la noche, una vez concluido, el recinto tendrá capacidad para más de 17 mil personas, de acuerdo con la información del proyecto.

Javier May impulsa el Plan Villahermosa 2030 (cortesía)

Fabrican 33 autobuses para el nuevo transporte público de Villahermosa

El plan estatal también contempla la modernización de la movilidad urbana en Villahermosa. Actualmente, avanzan los trabajos de rehabilitación de la carpeta asfáltica en las avenidas 27 de Febrero y Gregorio Méndez, así como la limpieza y delimitación del patio taller del nuevo sistema de transporte público.

En paralelo, se encuentran en fabricación 33 autobuses, cuya llegada está prevista para principios de 2027, las unidades tendrán diseños inspirados en elementos de la identidad tabasqueña. Además, las estaciones centrales y los paraderos contarán con protección solar, ventilación y señalización por rutas.

Como parte de las obras de conectividad, el gobierno estatal contempla construir un puente de aproximadamente 330 metros sobre el río Carrizal, con tres carriles, uno de ellos exclusivo para el transporte público. El proyecto se complementará con una extensión de 2.1 kilómetros hacia Paseo Tabasco, hasta la glorieta de la avenida Bicentenario, en el municipio de Nacajuca.

También se proyecta una pasarela peatonal de 90 metros entre la colonia Bosques de Saloya y el parque La Choca, en la capital tabasqueña.

Con estos proyectos, el Plan Villahermosa 2030 busca integrar obras de seguridad, infraestructura y transporte para fortalecer la movilidad y la actividad económica de la región. Entre los próximos hitos previstos para 2027 se encuentran la conclusión de la obra civil del C5 y la llegada de los nuevos autobuses.