El gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez anunció la construcción de un nuevo puente en Macuspana, Tabasco, registra un avance físico del 89 por ciento y se prevé que concluya a finales de noviembre de 2026. La obra busca mejorar la movilidad y la seguridad de los habitantes de cerca de cinco poblados dedicados a la ganadería y las actividades del campo.

El proyecto comenzó a concretarse después de años de solicitudes de los habitantes de la zona, quienes expusieron la necesidad de sustituir la antigua estructura durante las Jornadas de Atención al Pueblo en Territorio.

El delegado de la localidad Vernet segunda, Guadalupe Jiménez García explicó que la obra se había gestionado desde 2007, luego de que el puente presentara hundimientos.

Esta obra se había gestionado desde 2007 en administraciones pasadas, cuando el puente se hundió, pero fue hasta que llegó el gobierno de Javier May Rodríguez cuando se comprometió a hacerla durante su primera audiencia comunitaria, allá en San Carlos, y este 2026 será una realidad. Guadalupe Jiménez García, delegado de la localidad Vernet segunda

Construyen nuevo puente en Macuspana, Tabasco (Cortesía )

Nuevo puente de 200 metros sustituirá estructura deteriorada

El ingeniero Francisco Manuel Ceballos, responsable de la obra, señaló que el puente anterior representaba un riesgo debido a los hundimientos, las características fangosas del suelo y el avanzado deterioro por corrosión de sus pilotes.

La nueva estructura será mixta, construida con acero y concreto, y tendrá una longitud de 200 metros. Permitirá el paso simultáneo de dos vehículos y ofrecerá condiciones más seguras para los peatones. Además, tendrá mayor altura para evitar que los extremos se inunden cuando aumente el nivel de la Laguna Vernet.

La construcción busca resolver problemas de circulación que afectaban a los habitantes, pues el puente anterior tenía un solo carril, carecía de banquetas y obligaba a los vehículos a cruzar por turnos.

Construyen nuevo puente en Macuspana, Tabasco (Cortesía )

Habitantes reciben transporte gratuito en lancha durante las obras

Mientras concluyen los trabajos, el Gobierno de Tabasco y el Ayuntamiento de Macuspana proporcionan transporte gratuito en lancha para facilitar el traslado de estudiantes, trabajadores y jefas de familia hacia el Centro Integrador ubicado en Vernet. El servicio opera en dos turnos y cuenta con un velador durante la noche para atender posibles emergencias.

La directora de la telesecundaria Ignacio Ramírez, Petrona Acosta Rodríguez, recordó que durante la temporada de lluvias el antiguo puente se inundaba y dificultaba el acceso de los estudiantes a la escuela.

En tiempos de lluvia, los niños no podían cruzar y no venían a la escuela porque el puente se inundaba. Era solo un puente pequeño. Por las mañanas había mucho tránsito, los vehículos pasaban por turnos porque era de un solo carril. No había banquetas y la estructura temblaba. Los niños tenían miedo al cruzar. Petrona Acosta Rodríguez, directora de la telesecundaria Ignacio Ramírez

Construyen nuevo puente en Macuspana, Tabasco (Cortesía )

Obra beneficia a productores y trabajadores de la región

La construcción también representa una oportunidad laboral para habitantes de la zona, quienes participan en los trabajos y laboran incluso durante los fines de semana para cumplir con la fecha prevista de conclusión.

Entre los beneficiarios se encuentra el productor de leche, Liborio Acosta, quien explicó que el traslado provisional en lancha ha implicado ajustes en sus actividades diarias. Sin embargo, destacó la importancia del nuevo puente para transportar su producción.

Antes de la obra ordeñábamos a las cinco de la mañana; ahora empezamos a las cuatro porque hay que venir hasta aquí, subir los peroles a la lancha y luego bajarlos en la otra orilla. Es un trabajo extra, pero la obra es un gran beneficio para la comunidad, incluidos nosotros, que transportaremos por arriba los 200 litros diarios de leche. Liborio Acosta, productor de leche

Por su parte, el lanchero y trabajador del Ayuntamiento, Daniel Cámara, realiza diariamente los traslados entre ambos extremos de la laguna Vernet. Con la conclusión de la obra, espera que los habitantes puedan volver a circular por la nueva estructura.

La construcción se enmarca en las Jornadas de Atención al Pueblo en Territorio, iniciativa que cumple dos años y mediante la cual el gobierno estatal lleva servicios a comunidades alejadas de Villahermosa y recibe solicitudes de sus habitantes.