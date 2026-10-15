El gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, refrendó su compromiso con una forma de gobierno cercana a la población, basada en escuchar directamente a las comunidades y atender sus necesidades, al cumplirse dos años del inicio de las Jornadas de Atención en Territorio.

El mandatario encabezó la jornada número 172 en la ranchería Norte, en el municipio de Comalcalco, donde destacó que este modelo permite conocer de primera mano la realidad de los Centros Integradores y avanzar en soluciones a las demandas ciudadanas.

Hoy cumplimos dos años de que iniciamos las audiencias públicas. El 15 de octubre del 2024 iniciamos el recorrido por todo el Estado. Llevamos 172 audiencias comunitarias con el día de hoy. Javier May, gobernador de Tabasco

Javier May destaca avances en atención ciudadana y abasto de agua en Comalcalco

El gobernador subrayó que el contacto directo con la población permite identificar sus condiciones de vida y principales necesidades, así como fortalecer la atención desde el territorio. Desde su tierra natal, a la que calificó como “vanguardia de la transformación que vive el país”, afirmó que este ejercicio consolida una política pública cercana a las familias.

Como parte de los avances de esta estrategia, Javier May anunció que en dos semanas entrará en operación una cisterna que permitirá triplicar el volumen de agua que recibe actualmente el municipio. El objetivo es atender el problema histórico de abastecimiento en la cabecera municipal y las rancherías cercanas.

El mandatario señaló que estas acciones forman parte de los avances de su administración, que cumple también dos años al frente del Gobierno de Tabasco, con el propósito de consolidar el segundo piso de la transformación, iniciado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Javier May reporta más de 70 días sin homicidios dolosos en Comalcalco

En materia de seguridad, Javier May informó que Comalcalco acumula más de 70 días sin homicidios dolosos y reconoció la importancia de la coordinación entre los tres órdenes de gobierno para avanzar en la pacificación.

“No echamos las campanas al vuelo”, puntualizó el gobernador, al señalar que los resultados requieren trabajo constante y responsabilidad compartida para mantener la tranquilidad de las familias.

Finalmente, reiteró que gobernar desde el territorio permite mantener un vínculo directo con la ciudadanía y dar seguimiento a sus planteamientos, como parte de una estrategia orientada a atender las necesidades de las comunidades tabasqueñas.