Javier May Rodríguez encabezó el inicio de construcción del Centro Internacional de Neuro-Oncología, un proyecto de alta especialidad que busca convertir a Villahermosa en un referente regional para el diagnóstico y tratamiento de tumores y enfermedades neurológicas complejas.

El centro formará parte del Hospital Zumaya, actualmente en construcción, y representa una inversión privada de 3 mil 650 millones de pesos. La nueva unidad está proyectada para iniciar operaciones en 2027 y concentrará servicios de neurocirugía avanzada, oncología, radioterapia y cuidados intensivos.

Centro de neuro-oncología busca atender a pacientes del sureste

El gobernador de Tabasco señaló que la dimensión del proyecto refleja la confianza del sector privado en la entidad y destacó que su administración busca generar condiciones para atraer inversiones de largo plazo.

Por su parte, Alejandro Yussef Nieves, CEO Responsable de la Asamblea de Accionistas de Hospitales Zumaya, señaló que uno de los objetivos del proyecto es que los pacientes puedan acceder a servicios de alta especialidad sin tener que trasladarse fuera de su lugar de origen.

El Centro Internacional de Neuro-Oncología busca reducir el traslado de pacientes hacia otras ciudades o países para recibir tratamientos complejos. Para ello, contará con radioterapia avanzada, medicina nuclear y tecnología de radiocirugía de alta precisión.

Tabasco construirá Centro Internacional de Neuro-Oncología con inversión de 3,650 mdp. (Cortesía )

Entre el equipamiento previsto destaca un ciclotrón, que permitirá producir radiofármacos de manera local, así como sistemas de radiocirugía avanzada, entre ellos tecnología Gamma Knife para el tratamiento de tumores cerebrales complejos.

Además, el proyecto contempla espacios para investigación, innovación y capacitación médica, con la participación de fabricantes internacionales de tecnología especializada como Siemens y Elekta.

Hospital Zumaya contará con 96 camas y siete quirófanos inteligentes

El Centro Internacional de Neuro-Oncología será parte del complejo hospitalario Hospital Zumaya, que contará con 96 camas, 160 consultorios y siete quirófanos inteligentes de alta especialidad.

Con esta infraestructura, el proyecto busca integrar atención clínica, tecnología médica, investigación y formación de especialistas, además de ampliar la capacidad para recibir pacientes provenientes de otros estados de México y países de Centroamérica y el Caribe.

La nueva unidad está prevista para iniciar operaciones en 2027 y forma parte de la estrategia para posicionar a Tabasco como un punto de referencia en servicios médicos de alta especialidad en la región.