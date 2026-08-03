El gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, supervisó el avance de la construcción del nuevo Centro de Convenciones y Exposiciones de Villahermosa, una obra estratégica para el desarrollo urbano y económico de la entidad que registra 75 por ciento de avance en los trabajos de cimentación y estructuras profundas del foro de espectáculos.

Durante el recorrido, autoridades de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas (SOTOP) informaron que el proyecto presenta un avance general del 6 por ciento y continúa desarrollándose conforme al calendario establecido.

La titular de la dependencia, Victoria Arévalo Zenteno, explicó que la conclusión de una parte importante de la cimentación permitirá iniciar de forma simultánea la instalación de infraestructura eléctrica, hidráulica y sanitaria, para posteriormente dar paso a la etapa de acabados.

Centro de Convenciones de Tabasco avanza 75% en su cimentación. (Cortesía)

Centro de Convenciones de Villahermosa avanza conforme al calendario de construcción

El director del proyecto por parte de la empresa constructora, Óscar Sánchez, informó que la cimentación concluirá a finales de septiembre y que durante octubre iniciará el montaje de la estructura principal del foro de espectáculos.

Este espacio contará con una superficie de 13 mil 500 metros cuadrados y capacidad para 4 mil asistentes, además de infraestructura para albergar conciertos, obras de teatro, congresos y otros eventos como parte del nuevo complejo de convenciones.

El Centro de Convenciones y Exposiciones forma parte del proyecto urbano Villahermosa 2030, impulsado por el Gobierno de Tabasco para modernizar la capital del estado, fortalecer el turismo de reuniones, ampliar la capacidad para recibir eventos nacionales e internacionales y favorecer la atracción de inversiones.

Una vez concluido, el complejo tendrá capacidad para recibir más de 17 mil personas de manera simultánea en sus distintas áreas, que incluirán espacios para exposiciones, convenciones, congresos y un auditorio para espectáculos, con lo que busca consolidarse como uno de los recintos más importantes del sureste del país.