El gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, puso en marcha la Guardia Estatal de Seguridad y Protección Ciudadana y entregó las primeras nuevas 45 patrullas con las que se fortalece la operatividad de esta corporación, en una estrategia con la que busca ampliar la cobertura territorial, mejorar los tiempos de respuesta y reforzar las acciones de prevención del delito.

El gobernador de Tabasco afirmó que la nueva corporación contará con identidad propia y mayores capacidades para coordinarse con autoridades federales, municipales e instancias de procuración de justicia, como parte de la estrategia estatal de seguridad.

Javier May pone en marcha la Guardia Estatal. (cortesía)

Con esta acción damos un paso histórico para conformar instituciones capaces y consolidar la estrategia estatal de seguridad que hemos impulsado desde el inicio de nuestra administración. Javier May Rodríguez, gobernador de Tabasco

Acompañado por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alejandro Leal López, así como por integrantes de la Mesa de Paz, el gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez sostuvo que la atención a la seguridad requiere trabajo permanente y una estrategia que combine el fortalecimiento institucional con acciones para atender las causas de la violencia.

Javier May pone en marcha la Guardia Estatal. (cortesía)

Nuevas patrullas fortalecerán la presencia de la Guardia Estatal

El gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, indicó que estas nuevas unidades permitirán incrementar la cobertura operativa de la corporación, mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias y facilitar las labores de vigilancia y proximidad social en colonias y comunidades.

Añadió que la Guardia Estatal busca consolidarse como una institución cercana a la ciudadanía, con presencia permanente en el territorio y capacidad para coordinar operativos con las fuerzas federales y autoridades municipales.

Javier May pone en marcha la Guardia Estatal. (cortesía)

Guardia Estatal forma parte de la estrategia de seguridad de Tabasco

​​Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alejandro Leal López afirmó que la incorporación del equipamiento permitirá mejorar las condiciones de trabajo de los elementos policiales y ampliar la cobertura de los servicios de vigilancia y atención a la población.

La creación de la Guardia Estatal forma parte de la estrategia de seguridad impulsada por la administración del gobernador Javier May Rodríguez, orientada al fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública y a la ampliación de la presencia policial en el estado.