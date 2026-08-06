El Gobierno de Tabasco a cargo del gobernador, Javier May Rodríguez, presentó el Sistema Integral de Movilidad, un proyecto que busca modernizar el transporte público de la capital mediante un modelo que integra infraestructura, tecnología, sustentabilidad y digitalización, como parte del Proyecto Villahermosa 2030.

Durante conferencia de prensa encabezada por el gobernador de Tabasco, quien coordina los esfuerzos institucionales de las dependencias estatales para la ejecución del Proyecto Villahermosa 2030, la subsecretaria de Movilidad, Isabel Jazmín Orueta, explicó que el nuevo sistema se sustenta en cinco ejes rectores orientados a garantizar una movilidad eficiente, segura y concebida como un derecho humano.

Buscamos la integración de todas y todos para convivir dentro de este proyecto y se está respetando cada una de las normas necesarias para hacer de la movilidad un derecho humano. Isabel Jazmín Orueta, subsecretaria de Movilidad

El primer eje contempla una red de rutas integradas conformada por la troncal Bicentenario-Gaviotas y cinco rutas alimentadoras: Hospital Juan Graham-Casa Blanca, Universidad-Centro, Saloya-Centro, Gregorio Méndez-Sabina y Hospital-27 de Febrero. Estas dos últimas, actualmente operadas por la empresa estatal, serán reconfiguradas para incorporarlas al nuevo esquema.

El proyecto también considera la habilitación de carriles confinados sobre las avenidas Gregorio Méndez y 27 de Febrero, así como la instalación de 176 paraderos equipados con tótems informativos y cobertizos identificados por colores para facilitar la orientación de los usuarios.

Tabasco presenta Sistema Integral de Movilidad. (cortesía)

Villahermosa 2030 incorpora autobuses híbridos y pago digital

En cuanto al segundo eje se construirá la extensión de Paseo Tabasco y tres estaciones estratégicas ubicadas en el Centro de Convenciones, Paseo Tabasco y Paseo Tabasco con Periférico. A ello se suma, como tercer componente, un patio taller que albergará las oficinas centrales de Movitab y un centro de control conectado directamente al C-5 para monitorear, en tiempo real, la operación del sistema y las cámaras instaladas tanto en estaciones como en las unidades.

Tabasco presenta Sistema Integral de Movilidad. (cortesía)

El cuarto eje incorpora una flotilla inicial de 33 autobuses híbridos, equipados con cámaras de videovigilancia, sistema de posicionamiento global (GPS), conexión a internet y espacios preferentes para personas adultas mayores, mujeres embarazadas y personas con movilidad reducida.

La modernización también incluye un sistema integral de pago digital, que permitirá a los usuarios realizar recargas y acceder al servicio mediante una aplicación móvil, códigos QR dinámicos y tarjetas interoperables con Llave Tabasco y el sistema de armonización contable de Movitab.

Autobuses comenzarán a operar en marzo de 2027

Al concluir la presentación, el gobernador Javier May Rodríguez, acompañado por el secretario de Movilidad del estado, Rafael Elías Sánchez Cabrales, recorrió la unidad prototipo instalada en Plaza de Armas para conocer el equipamiento tecnológico con el que operará la nueva flotilla.

Tabasco presenta Sistema Integral de Movilidad. (cortesía)

De acuerdo con lo informado por las autoridades estatales, los autobuses que integrarán el Sistema Integral de Movilidad comenzarán a prestar servicio en marzo de 2027, como parte de la primera etapa del Proyecto Villahermosa 2030, con el que el Gobierno de Tabasco busca renovar el transporte público y mejorar la movilidad urbana en la capital del estado.