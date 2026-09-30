El gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, afirmó que los avances de su administración en materia de vivienda, infraestructura y desarrollo social son resultado de un gobierno de territorio que mantiene contacto con las comunidades y orienta el presupuesto hacia las necesidades de la población.

Durante una gira por Centro, Tacotalpa y Teapa, el mandatario señaló que las acciones realizadas buscan reducir las brechas de desigualdad y aseguró que los resultados de su administración son visibles en las obras y programas que se llevan a cabo en distintos municipios.

Javier May entrega viviendas y destaca atención a comunidades de Tabasco

En Centro, Javier May Rodríguez encabezó la entrega de 89 viviendas del programa Viviendas para el Bienestar Construyendo Esperanza a familias de distintas comunidades.

Con esta entrega suman 837 familias beneficiadas en el municipio durante los primeros dos años de gobierno. La administración estatal tiene como meta construir 5 mil viviendas en Centro y 20 mil durante el sexenio con recursos estatales.

Además, en coordinación con el Gobierno de México, mediante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), se proyecta la construcción de más de 90 mil viviendas en Tabasco.

El gobernador sostuvo que la planeación de las acciones parte de la atención directa a las comunidades y afirmó que el presupuesto se orienta hacia las zonas donde existen mayores necesidades.

Javier May anuncia licitaciones de obra pública desde diciembre en Tabasco (Cortesía)

Tabasco prepara desde diciembre licitaciones de obra pública para 2027

Durante su recorrido por Tacotalpa y Teapa, Javier May destacó que las finanzas estatales permiten anticipar la ejecución de obra pública correspondiente a 2027.

El objetivo, explicó, es comenzar desde diciembre con las licitaciones para que los primeros fallos puedan otorgarse en enero, aprovechando la temporada de seca para realizar trabajos relacionados con caminos, drenaje y pavimentación.

En Tacotalpa, el gobernador inauguró la rehabilitación del camino Jalapa-Pochitocal-Castañal, obra que representó una inversión superior a 9.2 millones de pesos.

De acuerdo con el mandatario, la planeación anticipada permitirá avanzar con mayor oportunidad en proyectos de infraestructura y aprovechar las condiciones climáticas para desarrollar distintos trabajos durante los primeros meses de 2027.

En Teapa, el gobernador supervisó proyectos para recuperar y modernizar espacios públicos, entre ellos el Centro Cultural y/o Artístico “Andrés Iduarte Foucher” y la biblioteca pública municipal “Félix Fulgencio Palavicini”.

También revisó acciones de alumbrado que, en conjunto con los demás proyectos contemplados en el municipio, representan una inversión proyectada de 28.4 millones de pesos.