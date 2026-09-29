El gobernador Javier May Rodríguez encabezó el inicio de la construcción de una nueva subestación eléctrica en Tamulté de las Sabanas, en el municipio de Centro, Tabasco, con una inversión de 120 millones de pesos y un plazo de ejecución de 18 meses.

La obra busca fortalecer y hacer más confiable el suministro de energía eléctrica para 20 mil 548 habitantes de la zona indígena Yokot’an, así como de otras localidades de la región.

Javier May inicia subestación eléctrica con inversión de 120 millones de pesos

Durante el arranque de los trabajos, Javier May Rodríguez señaló que la construcción de la subestación representa el cumplimiento de un compromiso con las comunidades de la región, resultado de las gestiones realizadas ante el Gobierno Federal.

El gobernador destacó que la fecha de inicio de la obra había sido acordada previamente con las comunidades y afirmó:

Nos comprometimos que era el 28 y hoy es 28; con hechos demostramos que la palabra empeñada se cumple. Javier May, Gobernador de Tabasco.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) será la encargada de construir la infraestructura, para lo cual la comunidad realizó la donación de un terreno ubicado en el ejido José G. Asmitia.

Nueva subestación beneficiará a 20 mil 548 habitantes de Tamulté de las Sabanas

El proyecto tiene como objetivo mejorar la distribución de energía eléctrica en Tamulté de las Sabanas y las localidades cercanas. De acuerdo con la explicación de Hugo Martínez Lendechy, gerente de la División de Distribución Sureste de la CFE, actualmente el suministro proviene de Villa Macultepec, ubicada aproximadamente a 20 kilómetros de Villahermosa.

Con la nueva infraestructura se modificará la forma en que se distribuye la electricidad en la zona, lo que permitirá contar con una red con mayor capacidad para atender la demanda de las comunidades.

El proyecto tiene como antecedente un acuerdo de 2020, cuando el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador planteó con habitantes de la zona la posibilidad de instalar infraestructura eléctrica. Sin embargo, la complejidad relacionada con los terrenos retrasó su ejecución, por lo que la administración estatal retomó las negociaciones para concretar la obra.

CFE construirá cuatro circuitos para mejorar suministro eléctrico en Tabasco

Hugo Martínez Lendechy explicó que la nueva subestación permitirá pasar de los dos circuitos que actualmente llegan desde Macultepec a cuatro circuitos que partirán directamente de la nueva infraestructura.

Además de esta obra, el Gobierno de Tabasco y la Federación contemplan una inversión superior a mil 700 millones de pesos para modernizar líneas de distribución eléctrica y construir nuevas subestaciones en otras localidades del estado.

Con estas acciones, Javier May señaló que se busca avanzar hacia una mayor suficiencia energética para Tabasco y mejorar las condiciones del servicio eléctrico en distintas regiones de la entidad.