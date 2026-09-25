El gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, encabezó la XXXVII Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad Pública, donde se plantearon acciones para fortalecer la seguridad en la entidad, entre ellas la transformación de la Academia de Policía en una Universidad de Policía.

Durante la reunión también se presentó una propuesta para aumentar las penas por homicidio simple y calificado, con sanciones de hasta 50 años de prisión para los casos de homicidio calificado.

Tabasco plantea penas de hasta 50 años por homicidio calificado

Durante la sesión, el fiscal general del estado, Óscar Tonathiu Vázquez Landeros, presentó la propuesta para incrementar las penas por homicidio simple a un rango de 12 a 24 años de prisión.

Para el homicidio calificado, la iniciativa plantea sanciones de 25 a 50 años de prisión. De acuerdo con lo expuesto durante la reunión, la propuesta busca que las penas mínimas correspondan a la gravedad de privar de la vida a una persona y se acerquen a las contempladas en otras legislaciones del país.

La propuesta fue presentada como parte de los trabajos del Consejo Estatal de Seguridad Pública, en el que se revisaron acciones relacionadas con la seguridad y procuración de justicia en Tabasco.

Javier May encabeza sesión de seguridad; proponen penas de hasta 50 años (cortesía)

Por su parte, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Alejandro Leal López, expuso el proyecto para fortalecer la Academia de Policía del Estado y establecer las bases para su transformación en una Universidad de Policía.

El proyecto contempla una mayor vinculación académica y reconocimiento institucional, con formación inicial, actualización, especialización y alta dirección en materia de seguridad pública.

Consejo Estatal de Seguridad Pública acuerda fortalecer coordinación en Tabasco

En la XXXVII Sesión Ordinaria participaron el titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Javier Zúñiga Hernández, integrantes de la Mesa de Paz y presidentes municipales.

Durante la reunión se evaluaron las acciones emprendidas y se establecieron acuerdos para mejorar la capacidad de respuesta de las instituciones de seguridad y procuración de justicia.

Javier May Rodríguez llamó a mantener la coordinación entre los gobiernos federal, estatal y municipal para preservar la paz y tranquilidad en Tabasco.

Con la suma de esfuerzos de todas las instituciones que conforman el Gabinete de Seguridad, fortalecemos y mantenemos una estrategia integral para que Tabasco sea un estado seguro. Javier May, Gobernador de Tabasco.

Finalmente, el gobernador señaló que los acuerdos permitirán fortalecer el trabajo conjunto, reorientar los recursos disponibles hacia las necesidades de la población y las prioridades del territorio, además de consolidar una política de seguridad basada en información, herramientas tecnológicas y capacitación de las corporaciones.