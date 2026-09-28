El gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, convocó a la ciudadanía a participar este domingo 4 de octubre en la segunda Jornada Estatal de Reforestación, que tendrá como meta sembrar 2.5 millones de plantas en los 17 municipios de la entidad.

La cifra representa el objetivo de plantar un árbol por cada habitante de Tabasco, además de contribuir a la recuperación de más de 2 mil 500 hectáreas de cobertura vegetal.

Durante su conferencia matutina de este lunes, Javier May llamó a familias, comunidades, escuelas, instituciones y sectores productivos a sumarse a esta estrategia para proteger la biodiversidad y preservar el patrimonio natural del estado.

Javier May llama a Tabasco a sembrar futuro con la Jornada Estatal de Reforestación

Javier May Rodríguez destacó que la reforestación no termina con plantar un árbol, sino que también implica cuidarlo, verlo crecer y contribuir a la recuperación gradual de los ecosistemas.

La segunda Jornada Estatal de Reforestación comenzará de manera simultánea en los 17 municipios de Tabasco y extenderá sus actividades durante todo octubre.

Las acciones se realizarán en distintos espacios, entre ellos ejidos, escuelas, áreas naturales protegidas, unidades deportivas, sistemas agroforestales y parques.

El gobernador señaló que sembrar también significa pensar en el futuro, por lo que invitó a la población a participar en las actividades de reforestación que se llevarán a cabo en diferentes regiones del estado.

Javier May llama a reforestar Tabasco con 2.5 millones de plantas (Cortesía)

Tabasco busca superar los 2.7 millones de plantas sembradas en 2025

La administración estatal recordó que durante la jornada realizada el año pasado se superó la meta establecida al alcanzar 2.7 millones de plantas sembradas.

Ante la posibilidad de repetir este resultado, este año se prepararán más árboles para responder a la participación de la ciudadanía y evitar que la disponibilidad de plantas limite las acciones de reforestación.

La secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Sheila Guadalupe Cadena Nieto, informó que estarán disponibles más de 180 especies de plantas, seleccionadas de acuerdo con las características de cada región del estado.

Para atender la demanda de plantas, la entidad cuenta con más de 90 viveros activos, que forman parte del esfuerzo para ampliar la cobertura vegetal y fortalecer las acciones de conservación.

La estrategia también se complementa con los programas Sembrando Vida federal y estatal, con los que se busca ampliar el alcance de las acciones de reforestación.

Javier May llama a reforestar Tabasco con 2.5 millones de plantas (Cortesía)

Además, este año se incorporó a la Agencia Estatal de Transformación Digital para facilitar la solicitud de especies mediante la aplicación Llave Tabasco y la página reforestando.tabasco.gob.mx.

De esta manera, Tabasco prepara una nueva jornada de reforestación que tendrá como objetivo sembrar 2.5 millones de plantas durante octubre, con la participación de ciudadanos y distintos sectores de la sociedad.