Por instrucciones del alcalde Giovani Gutiérrez, el Gobierno de Coyoacán anunció la rehabilitación integral del deportivo “José Gorostiza”, ubicado en el barrio de Santa Catarina, junto a Los Viveros de Coyoacán, con el objetivo de mejorar sus instalaciones y fortalecer la infraestructura deportiva de la demarcación.

El director general de Desarrollo Social y Fomento Económico, Fernando Cravioto Padilla, encabezó este fin de semana una reunión con alrededor de un centenar de personas usuarias, vecinas y vecinos, quienes solicitaron conocer los detalles del proyecto.

Durante el encuentro, que se extendió por aproximadamente dos horas, se acordó establecer una mesa de comunicación para mantener informada a la comunidad sobre el avance de los trabajos.

Giovani Gutiérrez impulsa rehabilitación del deportivo José Gorostiza

Fernando Cravioto explicó que las obras se realizarán con recursos públicos y que el proyecto contempla intervenciones parciales y rotativas para que las personas usuarias puedan continuar utilizando parte de las instalaciones mientras se desarrollan los trabajos.

Entre las acciones previstas se encuentran la rehabilitación y renovación de equipo deportivo y ejercitadores, mejoras en el área de box, mantenimiento del área multifuncional y renovación de pintura en las canchas.

También se contempla la rehabilitación de tableros, suministro de bancas, renovación integral de los sanitarios y trabajos en la fuente del deportivo.

Coyoacán renovará el deportivo José Gorostiza por instrucción de Giovani Gutiérrez (Cortesía )

Coyoacán renovará canchas, área de box y espacios infantiles

El proyecto de rehabilitación del deportivo José Gorostiza también contempla la construcción de una caseta de vigilancia y la colocación de un pórtico de acceso al área infantil para reforzar la seguridad de niñas y niños.

Además, se sustituirá el piso amortiguante del área infantil y se renovará el adoquín de los senderos del deportivo.

Durante la presentación del proyecto también estuvieron presentes usuarios de las instalaciones, quienes realizan actividades como calistenia, basquetbol y box.

Entre ellos se encontraba el boxeador y campeón internacional Francisco Mateos, conocido como “El Coreanito”, quien desde hace varios años imparte clases de pugilismo en este espacio.

Giovani Gutiérrez suma nueve deportivos renovados en Coyoacán

Con la rehabilitación del deportivo José Gorostiza, suman nueve espacios deportivos intervenidos durante la actual administración de Coyoacán.

La lista incluye los deportivos El Copete, Espartaco, Francisco J. Mújica, Huayamilpas, Emiliano Zapata, Santa Úrsula, el gimnasio Coyoacán y La Fragata, además del José Gorostiza.

El Gobierno de Coyoacán señaló que estos trabajos buscan mejorar las condiciones de los espacios públicos destinados a la práctica deportiva y garantizar que las y los vecinos cuenten con instalaciones adecuadas para realizar actividades físicas y recreativas.