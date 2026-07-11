El encargado del Despacho de la Presidencia Municipal de Escobedo, José Antonio Quiroga Chapa, encabezó la entrega de la cuarta etapa de rehabilitación de la Avenida Raúl Salinas, una de las vialidades más importantes del municipio que beneficiará a más de 150 mil habitantes.

Acompañado por el secretario del Ayuntamiento, Felipe Canales Rodríguez y el secretario de Seguridad Marco, Antonio Zavala Solís, se realizó el retiro de los trafitambos para liberar la circulación y poner en operación el tramo rehabilitado.

La modernización de la Avenida Raúl Salinas permitirá trayectos más rápidos y seguros para miles de automovilistas y familias del municipio.

El Gobierno de Escobedo concluyó la cuarta etapa de modernización de la Avenida Raúl Salinas. (cortesía)

Avenida Raúl Salinas fortalece la movilidad urbana en Escobedo

La modernización de la Avenida Raúl Salinas abarca el tramo comprendido entre la Avenida Raúl Caballero y la Avenida Acueducto en ambos sentidos, donde se rehabilitaron más de 11 mil metros cuadrados.

Para esta etapa, el Gobierno de Escobedo destinó una inversión superior a los 43 millones de pesos con recursos propios, con el objetivo de fortalecer la movilidad urbana y atender una de las principales demandas de la ciudadanía.

La obra se alinea con los principios del Plan México impulsado por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en materia de infraestructura para mejorar los traslados en las ciudades.

El Gobierno de Escobedo concluyó la cuarta etapa de modernización de la Avenida Raúl Salinas. (cortesía)

José Antonio Quiroga Chapa destaca beneficios de la obra pública

El encargado del Despacho de la Presidencia Municipal de Escobedo, José Antonio Quiroga Chapa, señaló que la rehabilitación de esta vialidad era una necesidad para reducir tiempos de traslado y mejorar la calidad de vida de las familias.

Cuando una ciudad mejora su infraestructura, fortalece su economía y este es uno de los principios de la 4T Norteña que es administrar con responsabilidad los recursos públicos en resultados concretos para la ciudadanía. José Antonio Quiroga Chapa, encargado del Despacho de la Presidencia Municipal de Escobedo

Modernización de la Avenida Raúl Salinas continuará en Escobedo

Como parte de los trabajos se realizaron labores de reparación de estructura, recarpeteo asfáltico, instalación de señalética, rehabilitación de alumbrado, semaforización, reforestación, pintura de banquetas y camellones, así como delimitación de carriles.

El Gobierno de Escobedo informó que la modernización de la Avenida Raúl Salinas continuará con nuevas etapas para seguir fortaleciendo la infraestructura vial, mejorar la seguridad de los automovilistas y ofrecer mejores condiciones de traslado para miles de familias del municipio.