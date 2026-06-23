Javier May Rodríguez presentó el proyecto Villa Universitaria, una iniciativa que ofrecerá alojamiento y alimentación a jóvenes que enfrentan condiciones económicas adversas para continuar sus estudios de educación superior.

El programa beneficiará en una primera etapa a 148 estudiantes que cursan sus carreras en Villahermosa y que provienen de distintos municipios de Tabasco, así como de otras entidades del país.

Villa Universitaria brindará hospedaje y apoyo integral a estudiantes de educación superior en Tabasco

La Villa Universitaria estará ubicada en la esquina de la calle Aldama y la avenida 27 de Febrero, en Villahermosa, y será administrada por la asociación civil Ratio Studiorum de Tabasco.

Su director, Roberto Valencia Aguirre, explicó que el modelo está dirigido a estudiantes de bajos recursos económicos, con énfasis en la convivencia comunitaria, la corresponsabilidad y el desarrollo integral de las y los jóvenes.

Por su parte, la titular de la Oficialía Mayor, Vania Elizabeth de Alba González, informó que el Gobierno de Tabasco destinará un apoyo mensual de 6 mil 270 pesos por cada estudiante inscrito, recurso que cubrirá alimentación, conectividad, hospedaje y servicios básicos.

La funcionaria señaló que el programa busca fortalecer la permanencia de las y los jóvenes en la educación superior mediante condiciones más estables para su desarrollo académico.

Villa Universitaria beneficiará a 148 estudiantes con hospedaje y alimentación en Tabasco. (Cortesía )

Estudiantes de Tabasco podrán ingresar a la Villa Universitaria a partir de julio

De acuerdo con las autoridades, se prevé que los primeros residentes ingresen a la Villa Universitaria a mediados de julio.

Para formar parte del programa, las y los estudiantes deberán cumplir con requisitos académicos y administrativos, además de realizar 10 horas mensuales de servicio comunitario en actividades relacionadas con bienestar social, salud emocional, mentoría académica y recuperación de espacios públicos.

Durante la presentación del proyecto, Javier May reiteró que el apoyo a la educación y a las nuevas generaciones es una prioridad para su administración, al considerar que brindar mejores oportunidades de formación contribuye al desarrollo de Tabasco.