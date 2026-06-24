Javier May sumó la entrega de mil 500 nuevas tarjetas del programa Tandas para la Mujer en el municipio de Cárdenas, como parte de una estrategia que impulsa el emprendimiento femenino y la autonomía económica en Tabasco.

Con esta acción, el programa alcanza una inversión acumulada de 150 millones de pesos, destinada a fortalecer actividades productivas y pequeños negocios liderados por mujeres.

Además, la iniciativa suma ya 30 mil beneficiarias en todo el estado mediante financiamientos directos, sin intermediarios.

En Tabasco ninguna mujer se queda atrás. Hoy este programa beneficia ya a 30 mil mujeres con una inversión histórica de 150 millones de pesos, porque creemos en su capacidad para generar bienestar y transformar sus comunidades. Javier May, Gobernador de Tabasco.

Javier May impulsa 30 mil financiamientos para mujeres emprendedoras en Tabasco

A nivel estatal, el programa ha permitido entregar financiamientos directos a 30 mil mujeres, con el objetivo de fortalecer proyectos productivos y pequeños negocios.

Durante la entrega en la Unidad Deportiva de Cárdenas, el gobernador señaló que la estrategia busca cerrar brechas de desigualdad y respaldar a mujeres que sostienen la economía familiar mediante el emprendimiento.

Asimismo, destacó que los apoyos están dirigidos a negocios en marcha para ampliar su crecimiento y consolidación económica en las comunidades.

El mandatario reiteró que su administración mantendrá el impulso a este tipo de programas en coordinación con el Gobierno federal, al considerar que el emprendimiento femenino es clave para el desarrollo económico y social de Tabasco.