El gobernador Javier May Rodríguez entregó calles pavimentadas con concreto hidráulico y obras complementarias en Villa Chablé, municipio de Emiliano Zapata.

La inversión de 13.2 millones de pesos está destinada a fortalecer la infraestructura urbana, así como mejorar la movilidad y la seguridad vial de 3 mil 645 habitantes.

Asimismo, forman parte del compromiso del Gobierno del Pueblo para atender rezagos históricos y mejorar la calidad de vida en las comunidades.

Javier May anuncia continuidad a las solicitudes de las y los tabasqueños

Durante el evento, Javier May destacó que está por concluir su primer recorrido por todo el estado en este inicio de 2026, faltando únicamente el municipio de Centro, y reiteró que continuará atendiendo directamente a la población para seguir mejorando sus condiciones de vida.

La obra entregada en Villa Chablé se realizó de manera integral y comprende:

655 metros de terracería de base hidráulica y pavimento

935 metros de guarniciones de concreto

1,562 metros de banquetas de concreto

657 metros de tubería de agua potable

72 tomas domiciliarias

666 metros de tubería PVC para alcantarillado

99 descargas sanitarias

13 pozos de visita

En compañía del alcalde de Emiliano Zapata, José Armin Marín Saury, el mandatario estatal reiteró su respaldo a Villa Chablé y subrayó que la modernización de la autopista Macuspana–Escárcega impulsará el desarrollo regional y fortalecerá la conectividad vial del municipio.

Javier May entrega calles pavimentadas y obras integrales en Villa Chablé. (Cortesía )

Asimismo, recordó que entre los proyectos contemplados se encuentra la reubicación de la caseta de cobro, la cual se instalaría cerca del entronque con el municipio de Balancán, para mejorar la circulación vehicular en la zona.

Beneficiados de Villa Chablé agradecen el compromiso de Javier May

En representación de los habitantes beneficiados, Neil Barrientos Laynez destacó que desde hace más de 63 años no se realizaba una obra de esta calidad en la comunidad.

Villa Chablé tomará un mejor rumbo con este tipo de acciones. A nombre de todos los habitantes, agradecemos el respaldo del gobernador. Neil Barrientos Laynez

Por su parte, el presidente municipal afirmó que Javier May cumple su palabra, al recordar que el compromiso se realizó durante un recorrido previo y hoy se ve reflejado en hechos concretos.

El secretario de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, Daniel Casasús Ruz, informó que esta obra resuelve de forma integral problemáticas añejas, como la red de drenaje, y forma parte de los más de 110 millones de pesos que el Gobierno del Pueblo invirtió el año pasado en Emiliano Zapata.

Además, anunció que ya se tiene listo un primer paquete de obras para iniciar este 2026 en el municipio.