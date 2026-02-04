Javier May Rodríguez dio inicio a la construcción del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) en Tabasco, con el objetivo de colocar a la entidad a la vanguardia nacional en prevención del delito y atención de emergencias.

El nuevo C5 Escudo Olmeca forma parte de una estrategia integral para fortalecer la seguridad pública y mejorar la capacidad de respuesta de las instituciones encargadas de proteger a la población.

Javier May refuerza la seguridad en Tabasco con el C5 Escudo Olmeca

Tras colocar la primera piedra de esta infraestructura, el gobernador destacó que el proyecto se enmarca en el plan de transformación urbana “Villahermosa 2030”, y representa un paso estratégico para consolidar una paz duradera sustentada en la justicia social y el fortalecimiento de las capacidades institucionales.

Javier May subrayó que este centro de inteligencia permitirá proteger la vida, la dignidad y el patrimonio de las y los tabasqueños, al tiempo que contribuye a la modernización urbana y al desarrollo ordenado de la capital del estado.

Asimismo, señaló que a poco más de un año del inicio de su administración se han impulsado cambios estructurales e iniciativas clave en materia de seguridad, promoviendo la inversión y el desarrollo de infraestructura como ejes para detonar el crecimiento económico, turístico y productivo de Tabasco bajo un entorno de estabilidad y confianza.

Tabasco tendrá moderno C5 para fortalecer la seguridad ciudadana. (Cortesía)

El C5, que se edificará dentro de las instalaciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, contará con tecnología de última generación para la generación de productos de inteligencia y el seguimiento de patrones delictivos.

Además, permitirá la coordinación permanente entre corporaciones de seguridad, protección civil, atención de emergencias y procuración de justicia, con operación continua los 365 días del año.

De manera paralela a la puesta en marcha del "Escudo Olmeca", el gobierno estatal ha avanzado en la atención del rezago institucional en materia de seguridad, con la entrega de 284 ascensos al personal de la Policía Estatal tras años sin incentivos, así como la reactivación de la Academia Policial, de donde ya egresó la primera generación que integra la nueva Policía Metropolitana encargada de patrullar el primer cuadro de Villahermosa.