Javier May aclaró que se encuentra en buen estado de salud tras haber presentado una molestia abdominal la mañana del 16 de febrero de 2026.

“A quienes se han preocupado por mi estado de salud, les comparto que me encuentro bien, por la mañana tuve una molestia abdominal, razón por la cual fui atendido a tiempo y ya me estoy recuperando; muy pronto continuaremos trabajando con todo, como lo hemos hecho hasta ahora. Nos comprometimos a cumplir y no vamos a fallarle a las familias tabasqueñas” Javier May. Gobernador de Tabasco

El gobernador de Tabasco fue atendido en un hospital, donde se le realizaron estudios de rutina que confirmaron parámetros normales.

Actualmente se recupera en casa con tratamiento ambulatorio y reposo, lo que lo llevó a cancelar su agenda del día. Javier May aseguró que pronto retomará sus actividades al frente del gobierno estatal.

Gobierno de Tabasco asegura que salud de Javier May se encuentra en parámetros normales

Javier May cancela agenda por temas de salud

Javier May canceló su agenda del día y no estuvo en la entrega de Inmobiliario Escolar donado por Petróleos Mexicanos (Pemex) a una escuela.

Desde ahí, la secretaria de Educación local, Patricia Iparrea le deseó pronta recuperación.