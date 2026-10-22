Janitzio, en Michoacán, se prepara para recibir turistas durante la Noche de Muertos con actividades culturales y altares monumentales, aunque el panteón tendrá acceso restringido este año.

El panteón permanecerá cerrado al público general por trabajos de rehabilitación, mientras las familias de Janitzio podrán ingresar para mantener sus tradiciones durante la celebración.

Los visitantes podrán observar el recinto desde un andador panorámico con circulación controlada, además de participar en actividades culturales preparadas para conservar la experiencia tradicional.

¿Qué actividades habrá en Janitzio durante la Noche de Muertos?

El cierre responde a trabajos destinados a mejorar la seguridad y preservar las características patrimoniales del panteón, explicó Roberto Monroy García, titular de Sectur.

Las obras incluyen reforzar la barda perimetral, estabilizar el talud, construir una pasarela panorámica y una terraza-mirador, además de rehabilitar jardines y áreas verdes.

Panteón de Janitzio (Gobierno de Michoacán)

Monroy señaló que las intervenciones se realizan junto con Fonatur, la Secretaría de Turismo federal y la comunidad, dentro del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

Durante la celebración habrá un altar monumental en los andadores, además de la recepción tradicional de los mariposeros y otro altar en la cancha de basquetbol.

También se realizará un magno evento cultural en la explanada del Monumento a Morelos, como parte de las alternativas preparadas para quienes visiten la isla.

Las actividades fueron acordadas durante un recorrido con autoridades federales, estatales y municipales, además de representantes comunitarios, para preservar la celebración ancestral durante este año.

El acceso al panteón volverá a la normalidad en 2027, cuando concluyan las labores, mientras las autoridades buscan fortalecer la seguridad y proteger este patrimonio.