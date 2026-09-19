La Ciudad de México (CDMX) celebrará el Paseo Nocturno en bici con motivo del Día de Muertos, una rodada que invita a disfrutar de la capital bajo la luz de la luna.

Pero, ¿cuándo y donde será? Te contamos.

¿Cuándo será el Paseo Nocturno en bici por el Día de Muertos en CDMX?

De acuerdo con la convocatoria, el Paseo Nocturno en bici por el Día de Muertos se realizará el sábado 2 de noviembre de 2026.

El evento se llevará a cabo por la noche, con el siguiente horario:

Hora de inicio: 19:00 horas

Hora de termino: 23 horas

Paseo Nocturno en bici por el Día de Muerto (especial)

¿Dónde será el Paseo Nocturno en bici por el Día de Muertos en CDMX?

Aunque la Secretaría de Turismo capitalina no ha detallado el trazo completo, adelantó que el trayecto recorrerá Paseo de la Reforma.

Para el disfrute de los asistentes, los corredores estarán adornados con ofrendas y decoraciones alusivas a la festividad.

Paseo Nocturno en bici por Día de Muertos en CDMX: fecha y ruta (Cuartoscuro / Rogelio Morales Ponce)

¿Tendrá costo el Paseo Nocturno en bici por el Día de Muertos en CDMX?

El evento organizado del Día de Muertos por la Secretaría de Turismo CDMX, será totalmente gratuito, como parte de la agenda cultural por estas fechas.

La invitación es para que familias, grupos de amigos y ciclistas habituales participen en esta rodada nocturna por el Día de Muertos.

El evento suele contar con: