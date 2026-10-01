Ofrenda Monumental de Día de Muertos en el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX) ya tiene fecha, pues se informó que estará instalada del 29 de octubre al 2 de noviembre.

Al respecto, la Secretaría de Cultura del gobierno de la CDMX dio a conocer que para este 2026, la instalación será en homenaje a la incónica Catrina de José Guadalupe Posada.

Cabe destacar que además de la Ofrenda Monumental de Día de Muertos en el Zócalo, la capital del país tendrá diversas actividades a lo largo del mes de octubre.

Ya hay fecha para la Ofrenda Monumental del Día de Muerto en el Zócalo

Del 1 al 2 de noviembre, México celebra su identidad sincrética con los festejos por el Día de Muertos, y la CDMX es uno de los puntos del país que más arraigo por la tradición.

Lo anterior debido a que la capital del país suele llevar a cabo distintas actividades para festejar las fechas, como es el caso de la popular Ofrenda Monumental del Día de Muertos en el Zócalo.

Para este 2026, la Secretaria de Cultura de la CDMX informó que las fechas en las que estará exhibida en la plancha de la Plaza de la Constitución serán del 29 de octubre al 2 de noviembre.

Ofrenda Monumental en el Zócalo 2025 (Daniel Augusto)

De la misma forma, el organismo adelantó que en esta ocasión, la Ofrenda Monumental de Día de Muertos en la CDMX estará dedicada a La Catrina de José Guadalupe Posada.

Asimismo, se adelantó que para esta edición, se contará con una escultura de cartonería de 32 metros de altura que se acompaña con los ya tradicionales tapetes de aserrín y flores de cempasúchil.

Más actividades por el Día de Muertos 2026 en la CDMX

Además de la Ofrenda Monumental de Día de Muertos en el Zócalo que estará del 29 de octubre y hasta el 2 de noviembre, la CDMX tendrá diversas actividades con motivo de la temporada:

18° Desfile de Alebrijes Monumentales: Sábado 17 de octubre del Zócalo a Paseo de la Reforma

Festival Flores de Cempasúchil: Del 18 de octubre al 1 de noviembre. Venta y exposición sobre Paseo de la Reforma

Paseo Nocturno en Bici de Día de Muertos: Sábado 24 de octubre de las 19:00 a 23:00 horas. De la Fuente de Petróleos hacia el Centro Histórico

13ª Mega Procesión de Catrinas: Domingo 25 de octubre, desde las 18:00 horas. Desde el Ángel de la Independencia al Zócalo

Festival Chapultepec “La Puerta entre dos mundos”: Del 29 de octubre al 4 de noviembre en la 2.ª Sección del Bosque de Chapultepec

Gran Desfile de Día de Muertos 2026: Sábado 31 de octubre dese las 14:00 horas. Desde la Diana Cazadora hasta el Zócalo

Tradición en San Andrés Mixquic: Del 31 de octubre al 2 de noviembre. Actividades tradicionales de alumbrado y ceremoniales en el panteón