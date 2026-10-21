El gobierno de la Ciudad de México (CDMX) ya dio a conocer todos los detalles sobre el Gran Desfile del Día de Muertos 2026, que para esta edición contará con diversas amenidades.

A través de redes sociales, la Secretaría de Cultura capitalina destacó que además de los contingentes que participarán, habrá otras actividades con motivo de la tradicional fiesta.

Pero, ¿cuál es la fecha, horario y ruta del Gran Desfile del Día de Muertos 2026 en CDMX? Te contamos todo lo que debes saber sobre el evento.

Fecha y horario del Gran Desfile del Día de Muertos 2026 en CDMX

La Secretará de Cultura de la CDMX presentó en sus redes sociales, la cartelera de actividades que se llevarán a cabo en la capital con motivo de las fiestas por el Día de Muertos 2026.

Destacó que se tiene contemplado el Gran Desfile del Día de Muertos para el próximo sábado 31 de octubre en punto de las 14:00 horas.

Desfile de Día de Muertos CDMX 2026 (@GobCDMX/X)

De la misma forma, destacó que en la movilización de 12 carros alegóricos, participarán 4 mil personas caracterizadas, 2 globos monumentales y música del Instituto Mexicano del Sonido.

El organismo detalló que en el desfile se homenajearán a figuras de la cultura nacional como Nellie Campobello, Juan Rulfo, Emilio Fernández y Juan Gabriel.

La ruta del Gran Desfile del Día de Muertos 2026 en CDMX

Al informar sobre el Gran Desfile del Día de Muertos 2026, el gobierno de la CDMX destacó que para este edición, el punto de partida será la Glorieta de la Diana Cazadora y seguirá esta ruta: