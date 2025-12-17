Leo Montañez es uno de los políticos que ha estado metido en el desarrollo de Aguascalientes desde hace ya varios años, al grado de ser actualmente el alcalde de la entidad.

En ese sentido, Leo Montañez ha ocupado diversos cargos, estando siempre afiliado al Partido Acción Nacional (PAN).

¿Quién es Leo Montañez?

Leo Montañez es el actual alcalde de Aguascalientes, para el periodo de 2024 al 2027, por parte del PAN.

Se inicio en la vida política desde muy joven, y ha ocupado varios cargos públicos desde el 2013.

Leo Montañez (@leomontanezags)

¿Qué edad tiene Leo Montañez?

Leo Montañez nació el 20 de noviembre de 1978, actualmente tiene 47 años de edad.

¿Quién es la esposa de Leo Montañez?

Leo Montañez está casado con la que fuera su novia de toda la vida, cuya identidad no es pública. Se sabe que llevan 19 años de casados.

¿Qué signo zodiacal es Leo Montañez?

Al haber nacido el 20 de noviembre, Leo Montañez es del signo de escorpión.

¿Cuántos hijos tiene Leo Montañez?

Leo Montañez tiene dos hijos de nombre Leonardo y Alejandro.

Leo Montañez (@leomontanezags)

¿Qué estudió Leo Montañez?

Leo Montañez tiene una licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública en la Benemérita Universidad Autónoma de Aguascalientes.

También una licenciatura en Derecho por el Centro de Estudios Superiores del Estado de Aguascalientes y una maestría en Políticas Públicas.

¿En qué ha trabajado Leo Montañez?

Leo Montañez ha desempeñado los siguientes cargos públicos en su carrera política:

Diputado Local por el Distrito X del 2013 al 2016.

Asesor legislativo en el Senado de la República, el Congreso de la Unión y el H. Congreso del Estado de Aguascalientes.

Secretario del H. Ayuntamiento y Director General de Gobierno (enero de 2017 a febrero de 2018)

Secretario de Desarrollo Social, (octubre 2018 a marzo de 2021)

Alcalde de Aguascalientes del periodo 2024 a 2027

¿Cuáles son las propuestas de Leo Montañez?

Leo Montañez llegó al gobierno de Aguascalientes con un proyecto para consolidar el Estado basado en seguridad, solidaridad, salubridad y sostenibilidad.

Apuntando a mejores servicios públicos y oportunidades para el desarrollo integral de la ciudadanía.

Leo Montañez fue captado dormido en un informe

Leo Montañez ha sido parte de un momento viral reciente, pues fue captado “cabezeando” durante el informe de Lucero Espinoza Vazquez, presidenta municipal de Pabellón Arteaga.

En el video se puede ver a Leo Montañez a punto de dormirse mientras Lucero Espinoza Vazquez está hablando de los logros de este año en su administración.

El momento fue tomado como incómodo por parte de la población, pues algunos señalan el poco interés que muestra el alcalde de Aguascalientes por su colega.

Mientras otras personas han señalando que esto se debe a todos los compromisos que tiene Leo Montañez.