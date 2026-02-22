El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, anunció que las clases presenciales se suspenden el día lunes 23 de febrero debido a los bloqueos y acciones violentas derivadas del abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”.

“En el cuidado de nuestros niños, niñas, jóvenes y maestros de Jalisco, he decidido que mañana se cancelarán clases presenciales en el estado” Pablo Lemus. Gobernador de Jalisco

Pablo Lemus dijo que el objetivo es el cuidado de niñas, niños y jóvenes. Además, anunció la cancelación de eventos masivos durante este domingo 22 de febrero en todo el estado de Jalisco.

Pablo Lemus dijo que ha estado en comunicación directa con el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, y el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Ricardo Trevilla Trejo, para establecer un protocolo de coordinación con la federación, a quienes dio su reconocimiento por el abatimiento de El Mencho.

Universidad de Guadalajara suspende clases por muerte de El Mencho

La Universidad de Guadalajara también anunció que se suspenden las actividades académicas y administrativas el 23 de febrero.

De la misma manera se suspendieron las actividades en recintos culturales hasta nuevo aviso como:

Auditorio Telmex

Teatro Diana

Teatro Experimental

Otros

Nayarit cancela clases y pide quedarse en casa tras muerte de El Mencho

El gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, invitó a los ciudadanos a quedarse en casa y llamar al 911 en caso de cualquier emergencia

De la misma manera se anunció la suspensión de clases de educación básica, media superior y superior antes bloqueos.

Cancelan clases en el Istmo de Tehuantepec

Por los mismos hechos se anunció la suspensión de clases en el Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, mientras en esa región se han registrado hechos violentos y quema de autos.

El gobernador Salomón Jara Cruz anunció filtros de seguridad, puntos de inspección y reforzamiento de la seguridad en esa región.