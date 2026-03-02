La Fiscalía del Estado de Jalisco dio a conocer que 13 hombres fueron vinculadas a proceso debido a los narcobloqueos del pasado 22 de febrero en Tapalpa, tras la muerte de El Mencho.

Estos 13 hombres fueron detenidos el mismo 22 de febrero, tras presuntamente haber participado en los narcobloqueos en Tapalpa, Jalisco, por la muerte de El Mencho.

Ola de violencia y bloqueos afecta occidente y centro del país (Cortesía)

¿Quienes son los 13 hombres vinculados a proceso por narcobloqueos en Tapalpa, Jalisco?

Los 13 hombres vinculados a proceso por los narcobloqueos en Tapalpa, Jalisco, son los siguientes:

Roberto Carlos “N”

Jorge Luis “N”

Luis Enrique “N”

Julio César “N”

Carlos Elliot “N”

José Lebid “N”

Elías Samuel “N”

Eri Javier “N”

Alexis Izanami “N”

Pedro Yael “N”

Leonardo Gael “N”

Alejandro “N”

Brandon Alexis “N”

Todas estas personas fueron vinculadas a proceso el pasado 1 de marzo de 2026, por presuntamente participar en la quema de vehículos que obstruyeron vías de comunicación.

Asimismo, se les acusa de efectuar disparos con arma de fuego contra elementos de diversas organizaciones de seguridad que estuvieron atendiendo la emergencia el Tapalpa, Jalisco.

Además se les señala de asociación delictuosa y diversos delitos de la misma índole, los cuales serán parte de las indagatorias.

Los 13 hombres vinculados a proceso recibirán prisión preventiva oficiosa

La Fiscalía del Estado de Jalisco también señaló que los 13 hombres vinculados a proceso por los narcobloqueos el Tapalpa, recibirán prisión preventiva oficiosa.

Esto como medida cautelar, la cual se extenderá a un año; junto con esto, se fijo un plazo de 3 meses para el cierre de la investigación complementaria.

Las indagatorias estarán a cargo de la Unidad de Investigación Especializada en Homicidios Intencionales, adscrita a la Vicefiscalía en Investigación Criminal Especializada.

Quien ha seguido todo el proceso hasta este momento y tiene como objetivo fortalecer la carpeta de investigación, alrededor de los eventos sucedidos tras la muerte de El Mencho.

Finalmente la Fiscalía señaló que no habrá impunidad en estos hechos y se mantendrá trabajando conforme a derecho para llegar al esclarecimiento y castigar a quienes resulten responsables.