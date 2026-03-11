Una mujer identificada como Blanca Lorena ‘N’ fue detenida por el feminicidio de Blanca Estela Álvarez, regidora de Movimiento Ciudadano (MC), registrado el 13 de febrero de 2026 en el municipio de Manzanilla de La Paz, Jalisco.

Por este caso, se informó que el lunes 9 de marzo de 2026 elementos de la Vicefiscalía de Investigación Regional lograron la captura de la mujer, quien contaban con una orden de aprehensión vigente.

De acuerdo con el Ministerio Público, la ahora detenida Blanca Lorena ‘N’ fue una de las últimas personas en interactuar con Blanca Estela Álvarez antes de que familiares perdieran contacto con la regidora de MC.

Muerte de Blanca Esthela Álvarez se investiga con protocolo de feminicidio (Michelle Rojas/SDPnoticias)

​Blanca Lorena ‘N’ fue detenida por el feminicidio de Blanca Estela Álvarez

La detención de Blanca Lorena ‘N’ por el feminicidio de Blanca Estela Álvarez se efectuó en las calles de la colonia El Charco, perteneciente al municipio de Mazamitla.

De acuerdo con los reportes, policías de Investigación dieron con la ubicación de la presunta implicada para luego ponerla a disposición del juez de control y definir su situación jurídica.

Con su detención, las autoridades buscan determinar el móvil del crimen y esclarecer el grado de participación de la imputada en el feminicidio de Blanca Estela Álvarez.

Blanca Estela Álvarez, regidora de MC, murió por asfixia

El 13 de febrero de 2026 fue localizado el cuerpo de Blanca Estela Álvarez, regidora de MC, al interior de su propia camioneta en una brecha de difícil acceso en Manzanilla de la Paz.

Aunque el cuerpo no presentaba signos de violencia, dictámenes forenses determinaron que la causa de muerte de Blanca Estela Álvarez fue asfixia por estrangulación.

De manera preliminar, se presume que el feminicida habría asfixiado a la regidora de MC y luego la habría colocado en el automóvil, con el objetivo de que su muerte pareciera súbita.