En redes sociales, una mujer que acudió con su familia al zoológico de Guadalajara, Jalisco, denunció un caso de agresión en contra de un ejemplar de león macho.

En el video que compartió vía redes sociales se aprecia cómo el felino descansaba acostado en su hábitat cuando una piedra le impactó en la cara.

De acuerdo con la denunciante, el agresor fue un hombre que iba acompañado por sus hijos. Aparentemente, buscaba que el león reaccionara para que se moviera.

Zoológico de Guadalajara no ha emitido postura oficial tras agresión a un león

De acuerdo con la mujer que evidenció los hechos, el hombre fue confrontado de inmediato por otros visitantes del zoológico tras agredir a un león.

A la par, personal del lugar fue notificado y tomó conocimiento de los hechos, prometiendo que darían seguimiento al caso.

Hasta el momento, el zoológico de Guadalajara no ha emitido una postura tras lo acontecido, así como tampoco han revelado sanciones para el agresor.

Autoridades locales tampoco se han pronunciado al respecto, por lo que la presión en redes sociales ha ido en aumento.

Agresión a un león en zoológico de Guadalajara (Captura de video)

Usuarios de redes no solo han exigido la identificación del involucrado, sino que también piden un castigo ejemplar, considerando que la acción ha sido catalogada como maltrato animal.

Del mismo modo, se pide que se refuercen medidas para evitar que visitantes molesten a los animales dentro del zoológico.

Esto dado que es propenso que actos como este ocurran y que el león no estaba representando peligro alguno.