Denuncian que el gobierno de la Ciudad de México (CDMX) congeló por tres años la transparencia en la información sobre la elefanta Ely, para conocer así su estado de salud.

Por otra parte, se argumenta que así como pasa con la elefanta Ely, el gobierno de la CDMX rechaza dar información sobre la elefanta Gipsy, Annie y el panda Xin Xin, también bajo su responsabilidad.

Elefanta Ely: CDMX rechaza dar información por tres años

Pese a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió con la ministra Yasmín Esquivel el bienestar de la elefanta Ely, la CDMX ahora se niega a dar información al respecto por al menos tres años.

La creadora de contenido Lucía Hernández, compartió que bajo la plataforma de transparencia se pidió a la Dirección de Zoológicos brindar información sobre la elefanta Ely, pero la solicitud fue rechazada.

Con un argumento de que “forma parte del juicio de amparo” y “vulnera la intimidad del procedimiento”, la Dirección y el Comité de Transparencia, que forman parte del gobierno de la CDMX, negaron hacer de conocimiento público la evolución en la salud de la elefanta que vive en el Zoológico de Aragón.

CDMX rechaza dar información sobre elefanta Ely. (@YoAmoaLaCiencia)

Asimismo, en el documento mostrado se lee que así como el rechazo a hablar de medicamentos y atención veterinaria, tampoco se puede saber sobre el alimento que consume, asegurando que al difundirse se divulgan datos personales de los involucrados.

Ante ello, animalistas creen que el nulo acceso a la información solo se podría justificar porque la elefanta Ely “siga en mal estado”.

No solo la elefanta Ely, CDMX tampoco da información de Gipsy, Annie y Xin Xin

Así como la CDMX rechazó el dar información de la elefanta Ely por al menos 3 años, lo mismo está pasando con la elefanta Gipsy, Annie y el último panda en México llamado Xin Xin.

El rechazo a la transparencia sobre la elefanta Ely, también conlleva al desconocimiento sobre las elefantas Gipsy y Annie que también viven en el Zoológico de Aragón.

Elefantas Gipsy y Ely en el Zoológico de Aragón. (Cuartoscuro / Fotografía Cortesía)

Por otra parte, se asegura que respecto a la panda Xin Xin, la CDMX tampoco quiere brindar información pese a que se conocía que su estado de salud anteriormente era desfavorable bajo los cuidados del Zoológico de Chapultepec.