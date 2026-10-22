La presidenta municipal de Guadalajara, Vero Delgadillo, reconoció la disposición de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para impulsar inversiones destinadas a atender el reto del agua en Jalisco.

También destacó el liderazgo del gobernador Pablo Lemus Navarro y su coordinación con el Gobierno Federal para avanzar en las obras hídricas que necesita la metrópoli.

La alcaldesa señaló que durante casi dos años ha gestionado recursos ante la Federación para fortalecer la infraestructura hídrica y sanitaria, renovar calles y mejorar los espacios públicos de Guadalajara.

Asimismo, reiteró la importancia de recuperar el Fondo Metropolitano y crear un Fondo de Capitalidad para atender las necesidades de la ciudad.

Vero Delgadillo pide recursos federales para infraestructura estratégica en Guadalajara

Vero Delgadillo recordó que ha planteado estas necesidades desde el Senado de la República, la Cámara de Diputados y mediante acuerdos en el Cabildo tapatío, con el objetivo de conseguir recursos para proyectos que mejoren la calidad de vida de la población.

Entre sus principales solicitudes, la alcaldesa destacó la restitución de los Fondos Metropolitanos, extinguidos en 2018, así como la creación del Fondo de Capitalidad para Guadalajara.

La presidenta municipal sostuvo que estas peticiones cobran mayor relevancia ante los desafíos relacionados con el abastecimiento y la calidad del agua. En ese sentido, afirmó que los recursos solicitados buscan atender necesidades de la población y fortalecer la infraestructura de la capital jalisciense.

Vero Delgadillo destaca liderazgo de Pablo Lemus en las obras hídricas de Jalisco

La alcaldesa reconoció el trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno para atender los desafíos hídricos de Guadalajara.

En particular, destacó la disposición de Claudia Sheinbaum para impulsar las obras necesarias y el liderazgo de Pablo Lemus para colocar el agua entre las prioridades de su administración.

Delgadillo hizo referencia a los trabajos que ya se realizan en la ciudad, entre ellos la renovación de la Planta Potabilizadora de Miravalle y otras obras hídricas orientadas a mejorar la calidad del agua.

La presidenta municipal expresó su confianza en que los recursos proyectados se concreten a la brevedad, ya sea mediante su incorporación al Presupuesto de Egresos de la Federación o a través de los mecanismos financieros correspondientes.

Finalmente, reiteró que la colaboración entre autoridades es fundamental para responder a las demandas ciudadanas y avanzar en los proyectos de infraestructura que requiere Guadalajara.