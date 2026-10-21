Pablo Lemus informó sobre un acuerdo de colaboración con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum para atender la crisis hídrica que enfrenta Jalisco y fortalecer la infraestructura relacionada con el abasto, saneamiento y potabilización del agua.

“Este miércoles estamos llegando a Palacio Nacional, a una reunión que vamos a sostener con la presidenta Claudia Sheinbaum. El día de hoy la presidenta ha dado un gran anuncio que reconocemos y agradecemos, la inversión federal en las obras de infraestructura hídrica para Jalisco (...) De verdad, nuevamente agradezco a la presidenta Sheinbaum este esquema mixto de inversión de recursos que será similar, repito, entre el gobierno de Jalisco y el gobierno federal” Pablo Lemus, gobernador de Jalisco

El proyecto contempla inversiones millonarias y acciones de corto plazo dirigidas a mejorar el servicio en la zona metropolitana de Guadalajara y otras regiones afectadas.

La coordinación entre Claudia Sheinbaum y Pablo Lemus busca acelerar la ejecución de obras estratégicas para garantizar un suministro más eficiente y sostenible.

Lemus y Sheinbaum acuerdan inversiones mixtas para atender la crisis del agua en Jalisco

De acuerdo con Lemus, el esquema de financiamiento no contempla deuda ni privatizaciones, de hasta 25 mil millones de pesos para obras hídricas.

Por lo que el Gobierno de Jalisco y la administración federal de la presidenta Claudia Sheinbaum han acordado un esquema conjunto de inversión para mejorar la infraestructura hídrica en el estado y en la zona metropolitana de Guadalajara.

Durante un encuentro en el Palacio Nacional, se establece que las obras para el agua de Jalisco serán a corto plazo, enfocadas en la potabilización y el saneamiento, serán ejecutadas y financiadas por el gobierno estatal con un presupuesto de entre 10,000 y 12,000 millones de pesos.

Esta inversión incluye la ampliación de la Planta Potabilizadora Número Uno (con un monto cercano a los 7,500 millones de pesos), la construcción del bypass desde La Calera y nuevos sistemas de colectores para evitar descargas ilegales.

Por su parte, la Federación destinará entre 12,000 y 13,000 millones de pesos a proyectos a largo plazo, como el acueducto sustituto de Chapala y las obras complementarias de Zapotillo, los cuales tardarán entre dos y tres años.

Pablo Lemus promete que no habrá privatización del agua en Jalisco

Además el mandatario enfatizó que el diálogo directo con Sheinbaum y las mesas de trabajo con la Conagua que permitieron alcanzar acuerdos fundamentales que beneficiarán directamente a miles de familias jaliscienses.

Asimismo, prometió que no habrá privatización del recurso hídrico de Jalisco.