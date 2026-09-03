La presidenta municipal de Guadalajara, Vero Delgadillo, cumplirá dos años al frente del gobierno municipal y presentará la próxima semana su segundo informe de Gobierno, bajo la visión de “La Ciudad que te Cuida”.

Durante este periodo, la administración reporta inversiones superiores a 2 mil millones de pesos para el mantenimiento y recuperación de espacios públicos, de los cuales más de 400 millones se destinaron al oriente de la ciudad.

Entre los principales resultados se encuentran la mejora de más de 820 calles, la renovación de 26 espacios deportivos y la iluminación de más de 100 parques.

Vero Delgadillo cumple dos años de gobierno. (cortesía )

Obras que transformaron espacios públicos de Guadalajara

Entre las intervenciones destacadas durante los últimos dos años se encuentra la renovación del Parque Revolución, así como la intervención del Mercado Libertad o San Juan de Dios, donde se mejoraron las condiciones de seguridad y se instaló el mosaico-mural más grande de México.

En agosto también concluyeron las obras de renovación integral del barrio de Analco, donde se pavimentaron con concreto hidráulico más de 10 calles, se intervino el tradicional mercado de los Elotes y se mejoró la infraestructura hidráulica.

En conjunto con el Gobierno de Jalisco, encabezado por Pablo Lemus, también se renovaron espacios como la Minerva, Plaza Tapatía, Plaza Fundadores y Plaza Liberación, que recibieron a tapatíos y visitantes durante el Mundial.

La presidenta municipal de Guadalajara, Vero Delgadillo, señaló que la recuperación de espacios públicos busca favorecer la apropiación comunitaria, fortalecer la convivencia y mejorar el tejido social.

“La Ciudad que te Cuida” suma inversión y acciones sociales

La política transversal de cuidados ha concentrado una inversión superior a 3 mil 900 millones de pesos, con acciones que abarcan desde obras públicas hasta atención a comunidades de cuidados, beneficiando a más de 7 mil 400 personas.

Estamos haciendo de Guadalajara la ciudad que te cuida con calles en mejores condiciones, más espacios públicos limpios y llenos de vida, lugares renovados para cuidar tu salud, y servicios que funcionen al cien, cuidando lo que es de todas y todos. Estamos cumpliendo. Y cada decisión es para que tú y quienes más amas vivan mejor. Vero Delgadillo, presidenta de Guadalajara

La administración también renovó jardines, canchas multiusos y 26 espacios deportivos, que forman parte de la red territorial de cuidados y ofrecen servicios como alimentación, terapia física y consultas psicológicas.

Además, comenzó la reconstrucción del Centro de Desarrollo Comunitario (CDC) 3, en la zona de Oblatos, con una inversión superior a 85 millones de pesos.

En materia de salud, el Gobierno de Guadalajara reportó una inversión de más de 440 millones de pesos en obras y equipamiento de las unidades de la Cruz Verde, además de la adquisición de 15 ambulancias.

Para 2026 se contempla también una inversión de 400 millones de pesos para repavimentación, principalmente en el oriente de la ciudad, y más de mil millones de pesos en obra pública, que incluye el CDC 3, un nuevo bosque urbano en el oriente y la nueva Cruz Verde Ruiz Sánchez, en la zona de Medrano.

Vero Delgadillo cumple dos años de gobierno. (cortesía )

Cercanía, seguridad y corresponsabilidad en Guadalajara

La estrategia de cercanía de Vero Delgadillo se ha desarrollado mediante 78 Martes Comunitarios, en los que se realizaron alrededor de 3 mil gestiones vecinales de manera directa.

A través de 61 Sábados de Corresponsabilidad se llevaron a cabo más de 300 intervenciones para mejorar espacios públicos mediante trabajo colaborativo con vecinos.

En el Presupuesto Participativo, más de 176 mil personas participaron para elegir directamente 44 proyectos ciudadanos destinados a atender necesidades específicas de distintas colonias.

La administración también reporta una reducción de 18 por ciento en los delitos, además de acciones para fortalecer a la policía con capacitación y equipamiento.

En materia de percepción de inseguridad, la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana (ENSU) del INEGI registró una disminución en Guadalajara, de 90.2 por ciento en marzo de 2026 a 78 por ciento en junio de 2026.

Otra de las políticas destacadas es Guadalajara Limpia, mientras que el programa Bien de Noche ha reunido durante los primeros sábados de cada mes a cerca de 2 millones de personas.

Vero Delgadillo cumple dos años de gobierno. (cortesía )

Transporte gratuito y apoyos para jóvenes

En 2026, el Gobierno de Guadalajara y el Gobierno de Jalisco pusieron en marcha “Guadalajara te lleva”, un servicio de transporte gratuito que ha beneficiado a más de 60 mil personas de 15 colonias del norte de la ciudad, particularmente en la zona de Huentitán.

El programa cuenta con dos rutas y 10 unidades con capacidad para 13 pasajeros, y permite conectar diariamente a más de mil personas con sus lugares de trabajo, hogares y escuelas, además de facilitar la conexión con Mi Macro Periférico, rutas alimentadoras y la Línea 1 del Tren Ligero.

Este año también comenzó un programa municipal de apoyo para renta dirigido a jóvenes de 18 a 30 años, mientras que se implementaron apoyos para mejorar la calidad y gestión del agua en los hogares mediante filtros, pastillas de cloro, tinacos y garrafones. Hasta ahora se han entregado más de 26 mil insumos.

Con estas acciones, el Gobierno de Guadalajara sostiene la estrategia “La Ciudad que te Cuida”, basada en cuatro pilares: Policía de Proximidad, Mejores Espacios y Servicios Públicos, Política Social con un Enfoque de Cuidados y Corresponsabilidad.