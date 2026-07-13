Este lunes 13 de julio el gobierno de Guadalajara, Jalisco, realizará un simulacro de bloqueos en tramos carreteros de la Zona Metropolitana.

El simulacro será realizado por los tres niveles de gobierno en una operación conjunta entre el Gabinete de Seguridad y la Quinta Región Militar, que cerrarán vías terrestres de comunicación en distintos puntos.

Te contamos lo que debes saber sobre este simulacro de bloqueos en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Simulacro de bloqueos en la Zona Metropolitana de Guadalajara: Fecha y horario

De acuerdo con el gobierno de Guadalajara, el simulacro de bloqueos en diferentes vías terrestres de la Zona Metropolitana iniciará a las 13:00 horas de este lunes 13 de julio.

Se trata, según afirmó el gobierno, de un ejercicio con “fines preventivos y de coordinación entre autoridades”.

En este sentido, reiteró a la población en general que los bloqueos que se presentarán en dicho horario “no representan ningún riesgo”.

Los puntos del simulacro de bloqueos en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

El simulacro de bloqueos en la Zona Metropolitana de Guadalajara de este lunes 13 de julio se realizará en 7 puntos carreteros alrededor del municipio.

Se trata de:

Carretera Zacatecas

Carretera Saltillo

Carretera Lagos de Moreno

Carretera La Barca

Carretera Chapala

Carretera Colima

Carretera Vallarta

⚠️ Aviso importante



Te informamos que este lunes 13 de julio, a las 13:00 horas, por acuerdo de la 5/a Región Militar y del Gabinete de Seguridad, se llevará a cabo un simulacro de bloqueo de vías terrestres de comunicación en distintos puntos de la Zona Metropolitana de… — Gobierno de Guadalajara (@GuadalajaraGob) July 12, 2026

Durante este ejercicio habrá mayor presencia de unidades policiales, de emergencia y personal operativo, señaló la Fiscalía General del Estado de Jalisco.

En este sentido, las autoridades llamaron a la población a no alarmarse y no difundir información falsa pues se trata de “un ejercicio para fortalecer la coordinación ante situaciones de emergencia”.