Si estás pensando en hacer una escapada gastronómica a Guadalajara, septiembre es una excelente oportunidad para hacerlo con mucho sabor. Cada 10 de septiembre se celebra el Día de la Torta Ahogada, una fecha que desde 2022 rinde homenaje a uno de los platillos más queridos y representativos de Jalisco.

La protagonista de esta celebración es una preparación sencilla, pero llena de identidad: un birote salado relleno de carnitas y bañado en salsa de jitomate.

Para quienes buscan una experiencia más picante, también está la opción con chile de árbol Yahualica, originario de Los Altos de Jalisco y con Denominación de Origen. La cebolla encurtida y unas gotas de limón son el toque final para disfrutarla al estilo tapatío.

¿Dónde comer una Torta Ahogada en Guadalajara?

La mejor manera de conocer la tradición de este platillo es recorrer algunos de los establecimientos que han convertido a la Torta Ahogada en uno de los grandes clásicos de la gastronomía tapatía.

Don José el de la Bicicleta es una de las opciones con mayor tradición, pues cuenta con historia desde 1960. El nombre del negocio recuerda a Don José, quien recorría las calles de la Calzada Independencia para vender sus tortas, primero en papel estraza y después en bolsa.

Otra parada obligada es Tortas Toño, negocio que comenzó hace más de tres décadas como un pequeño puesto en la colonia Providencia y que actualmente cuenta con siete sucursales en la ciudad. Es uno de esos lugares que forman parte de la experiencia gastronómica de Guadalajara tanto para locales como para quienes visitan la ciudad.

Si quieres experimentar con diferentes sabores, Tortas Ahogadas “Las Famosas” cuenta con 18 sucursales en el Área Metropolitana de Guadalajara, incluida una en Tlaquepaque. Además de la tradicional de carnitas, puedes encontrar opciones de buche, lengua, mixta, camarón y panela, así como una versión de torta loca con aderezo de chipotle.

Para una experiencia más callejera está El Profe Jiménez, un pequeño puesto ubicado en la esquina de Andrés Terán y José María Vigil, con alrededor de 47 años de historia.

Su propuesta conserva un estilo casero y, además de la tradicional Torta Ahogada, ofrece el llamado “destruido”: un taco dorado quebrado acompañado con carne de torta, col, cebolla y salsas, al que también se le puede agregar panela asada.

25 mil Tortas Ahogadas para celebrar en Guadalajara

La fiesta gastronómica tendrá una fecha especial el 27 de septiembre, cuando 30 de los torteros más reconocidos de Jalisco regalarán 25 mil Tortas Ahogadas.

La celebración se llevará a cabo en el Paseo Alcalde, entre avenida Juárez y calle Morelos, de las 9:30 a las 14:00 horas.

Así que ya tienes pretexto para recorrer la Perla Tapatía: puedes comenzar con una Torta Ahogada tradicional, aventurarte con alguna de sus variantes y terminar el recorrido disfrutando de otros sabores que forman parte de la gastronomía jalisciense.

Guadalajara se ha consolidado como un destino gastronómico en el que las recetas tradicionales conviven con propuestas innovadoras. Y entre todos sus sabores, la Torta Ahogada ocupa un lugar especial como uno de los platillos que mejor representan la historia, cultura e identidad de Jalisco.