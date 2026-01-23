Gracias a las estrategias de Verónica Delgadillo, Guadalajara reforzó su proyección global durante su participación en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026, uno de los encuentros más relevantes del sector a nivel mundial, donde se consolidan alianzas estratégicas para impulsar el desarrollo turístico y económico.

La presidenta municipal formó parte de la delegación mexicana que acudió a Madrid, con el objetivo de promover a Guadalajara como un destino competitivo para el turismo, la inversión y la realización de eventos internacionales.

“Guadalajara ya conquistó al mundo; yo les puedo decir que todas y todos los que conocen nuestra Ciudad se enamoran de ella y lo que queremos es que más personas vayan a Guadalajara” Vero Delgadillo, alcaldesa de Guadalajara

FITUR consolida a Guadalajara como ciudad global

La mandataria municipal acompañó al gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, y al presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangie. Durante el evento, Delgadillo sostuvo reuniones con empresarios, inversionistas y operadores turísticos interesados en la infraestructura, conectividad y oferta cultural.

Asimismo, se reunió con Ángel Asensio Laguna, presidente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid, con quien charló sobre oportunidades para fortalecer la relación comercial y atraer nuevas inversiones.

Guadalajara se consolida como destino global en FITUR 2026 (Cortesía)

Por otra parte, Vero Delgadillo destacó que el turismo genera un impacto positivo en la economía local, por lo que con cada peso invertido en hospedaje se activa una derrama de hasta nueve pesos en sectores como restaurantes, transporte, comercio y servicios. Durante el 2025, Guadalajara registró una derrama económica cercana a mil 400 millones de euros con 16.5 millones de visitantes.

Ante este panorama, el gobierno municipal apuesta por incrementar la estadía promedio de los turistas, pasando de 1.6 a 2.6 noches, como una estrategia para fortalecer la economía local y ampliar los beneficios del sector.

Guadalajara impulsa siete sectores clave del turismo

Durante la FITUR, Guadalajara se presentó como la puerta de entrada a la región y como una ciudad con oferta diversa que abarca 7 de los 10 sectores del turismo más importantes:

Cultural

Recreativo

Gastronómico

Negocios

Salud

Religioso

Deportivo

Eventos como la Feria Internacional del Libro, el Festival Internacional de Cine, Expo Guadalajara y el Maratón Internacional de Guadalajara refuerzan su posicionamiento como un epicentro cultural de Latinoamérica.

Además, durante el 2026, Guadalajara será protagonista en el Mundial al albergar el FIFA Fan Fest en el Centro Histórico, reafirmando su posición como destino internacional capaz de recibir a miles de visitantes durante uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.

Con su presencia en FITUR, Guadalajara reafirma su visión de ciudad cosmopolita, abierta al mundo y preparada para competir en el escenario turístico y económico global.