El Gobierno de Monterrey presentó las instalaciones renovadas de la Casa Club Infantil PAPTI a la Cónsul General de Estados Unidos en Monterrey, Melissa A. Bishop, como parte de las acciones para fortalecer la atención comunitaria y mejorar las condiciones de vida de niñas, niños y adolescentes.

Durante el recorrido se mostraron los diferentes espacios de la Casa Club, así como las instalaciones de la Defensoría Municipal de Niñas, Niños y Adolescentes, donde se desarrollan programas como Oficialmente Regios y Habla por Ellos, enfocados en la atención y protección de este sector.

PAPTI ofrece atención integral y fortalecimiento familiar

Uno de los objetivos de la rehabilitación de la Casa Club Infantil PAPTI es ampliar las alternativas de atención para menores que anteriormente realizaban actividades laborales en la vía pública.

El espacio busca ofrecer un entorno seguro donde puedan desarrollar actividades educativas, deportivas, recreativas y formativas. Además, las niñas, niños y adolescentes reciben acompañamiento integral, apoyo escolar y alimentación. Las actividades están orientadas al fortalecimiento de sus habilidades y a favorecer su permanencia en el sistema educativo.

El modelo de atención también contempla el fortalecimiento familiar, mediante herramientas y acompañamiento para que las familias puedan enfrentar distintas situaciones y generar mejores condiciones para su desarrollo, procurando mantener unidos a sus integrantes.

Como parte de la visita, se entregaron actas de nacimiento a dos menores, acción que contribuye a garantizar su derecho a la identidad y facilita el acceso a otros derechos fundamentales, como la educación.

DIF Monterrey muestra a Cónsul General de Estados Unidos en Monterrey la Casa Club PAPTI. (CORTESÍA )

Equipos multidisciplinarios recorren sectores de Monterrey

La atención del DIF Monterrey no se limita a las instalaciones de PAPTI. Los equipos multidisciplinarios realizan recorridos permanentes por distintos sectores de la ciudad para identificar posibles situaciones de vulneración de derechos de niñas y niños.

Cuando es necesario, los menores son canalizados hacia los servicios correspondientes para recibir acompañamiento especializado. Estas acciones buscan fortalecer la prevención y atención temprana, al acercar los servicios municipales a las comunidades y detectar necesidades que requieren intervención.

La visita de representantes consulares permitió conocer directamente las estrategias implementadas por el DIF Monterrey para atender a la niñez y fortalecer a las familias, además de observar las condiciones de los espacios destinados a brindar estos servicios.

Con la renovación de la Casa Club Infantil PAPTI, el Gobierno de Monterrey busca consolidar espacios comunitarios enfocados en la protección, educación, alimentación y desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.