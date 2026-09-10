A través de El Día del Pueblo, el Gobierno Municipal de Cuautitlán Izcalli a cargo de Daniel Serrano ha recibido 2 mil 666 solicitudes ciudadanas durante 22 jornadas, de las cuales 2 mil 72 ya fueron atendidas, lo que representa un avance de 77.7 por ciento.

Cuautitlán Izcalli resuelve 8 de cada 10 solicitudes ciudadanas. (cortesía)

Este mecanismo busca acercar la atención del gobierno a las comunidades, conocer directamente las necesidades de las vecinas y vecinos, dar seguimiento a sus planteamientos y avanzar en su solución.

Durante cada jornada, el Presidente Municipal, Daniel Serrano, junto con las personas titulares de las distintas áreas de la administración, recibe directamente a la ciudadanía para conocer sus necesidades y dar seguimiento a los asuntos planteados.

Cuautitlán Izcalli resuelve 8 de cada 10 solicitudes ciudadanas. (cortesía)

¿Qué temas atiende El Día del Pueblo?

El programa fue diseñado para acercar el Gobierno Municipal de Cuautitlán Izcalli a las comunidades, particularmente en asuntos que tienen impacto cotidiano en la calidad de vida de las familias, como servicios públicos, infraestructura, agua potable, seguridad, prevención de riesgos y bienestar.

Cuautitlán Izcalli resuelve 8 de cada 10 solicitudes ciudadanas. (cortesía)

Entre las áreas que participan se encuentran Operagua, Servicios Públicos y Desarrollo Urbano e Infraestructura, que reciben solicitudes relacionadas con agua potable, bacheo, alumbrado público, mantenimiento y mejoramiento urbano.

También participan Seguridad Ciudadana y Protección Civil y Bomberos, que atienden y canalizan planteamientos relacionados con vigilancia, prevención y situaciones de riesgo.

La atención se complementa con DIF Cuautitlán Izcalli, Bienestar para la Comunidad, Igualdad, IMJUCI, INMUDECI y Bienestar Animal, además de las áreas Jurídica, Administrativa, Fiscal, Económica, Ambiental y de Participación Ciudadana.

Cuautitlán Izcalli resuelve 8 de cada 10 solicitudes ciudadanas. (cortesía)

Gobierno de Cuautitlán Izcalli busca atención directa

De acuerdo con el Gobierno Municipal de Cuautitlán Izcalli, la dinámica de El Día del Pueblo parte de la premisa de que gobernar implica salir de las oficinas, recorrer las comunidades y conocer de primera mano las condiciones que enfrentan las familias.

Con las 22 jornadas realizadas y el 77.7 por ciento de solicitudes atendidas, el programa se plantea como un mecanismo permanente de contacto entre ciudadanía y gobierno, en el que las peticiones se reciben, canalizan y reciben seguimiento para avanzar hacia su solución.

Cuautitlán Izcalli resuelve 8 de cada 10 solicitudes ciudadanas. (cortesía)

La administración municipal mantiene como eje de esta estrategia escuchar, atender y resolver, con el propósito de fortalecer la respuesta a las demandas de las comunidades de Cuautitlán Izcalli.