Guadalajara fortalece su posición como uno de los principales destinos de turismo MICE en México, gracias a una combinación de infraestructura, conectividad, oferta turística e identidad cultural que le permite recibir eventos nacionales e internacionales de distintas industrias.

La agenda de Guadalajara para 2026 contempla encuentros culturales, gastronómicos, médicos, empresariales y especializados, que contribuyen a impulsar la actividad turística y económica de la ciudad.

Guadalajara se consolida como destino favorito. (cortesía )

Eventos culturales generan miles de cuartos noche

La capacidad de convocatoria de Guadalajara se refleja en eventos como el Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería, que se realiza del 26 de agosto al 6 de septiembre de 2026, y la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL Guadalajara), programada del 28 de noviembre al 6 de diciembre.

De acuerdo con la información proporcionada, se estima que cada uno de estos eventos genere más de 25 mil cuartos noche, reflejando su impacto en la actividad turística de la ciudad.

Guadalajara reúne a la industria turística y gastronómica

La ciudad también se ha convertido en un punto de encuentro para profesionales de la industria turística. Entre los eventos programados se encuentra ITB Américas, que se realizará en noviembre de 2026 y reunirá a cerca de 5 mil profesionales de la industria de viajes, entre compradores, proveedores y representantes del sector de México y América Latina.

A esta agenda se suma Latin America’s 50 Best, encuentro que reúne a chefs, restaurantes y líderes de la industria gastronómica y que aprovecha la identidad culinaria de Guadalajara como parte de la experiencia para sus asistentes.

Guadalajara se consolida como destino favorito. (cortesía )

Congresos médicos fortalecen turismo especializado

El segmento médico representa otro de los pilares de la industria de reuniones en Jalisco. Durante 2026, Guadalajara recibirá congresos y encuentros especializados de distintas disciplinas.

Entre ellos se encuentran:

Congreso de la Sociedad Iberolatinoamericana de Neurorradiología Diagnóstica y Terapéutica , del 4 al 7 de noviembre.

, del 4 al 7 de noviembre. Congreso Nacional de Oncología SMEO , del 4 al 7 de noviembre.

, del 4 al 7 de noviembre. Reunión Anual de la Academia Mexicana de Neurología 2026 , del 24 al 28 de octubre.

, del 24 al 28 de octubre. Congreso Nacional de Dermatología Pediátrica, del 23 al 26 de septiembre.

La llegada de estos encuentros refleja la capacidad de Guadalajara para recibir eventos especializados y fortalece su posicionamiento como destino para congresos relacionados con el sector médico.

Exposiciones reúnen a grandes industrias

La diversidad de la actividad económica también está presente en el calendario de exposiciones. Guadalajara será sede de la Expo Nacional Ferretera 2026, del 4 al 6 de septiembre, considerada uno de los principales encuentros de la industria ferretera en América Latina.

Asimismo, recibirá el Foro Global Agroalimentario 2026, programado del 26 al 28 de noviembre, con la participación de representantes y especialistas del sector agroalimentario.

Una agenda que abarca distintas industrias

La ciudad también contempla otros encuentros durante el año, entre ellos:

7mo Congreso Internacional en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.

Expo Internacional Rujac 2026.

Derma Aesthetics Congress 2026.

Mexico Hospitality Expo 2026.

Expo Joya Octubre 2026.

Fumexpo 2026.

Junta Nacional de Skal Internacional México 2026.

Asamblea Anual de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles 2026.

Con esta agenda, Guadalajara cerrará 2026 con una importante actividad de turismo de reuniones, vinculada con la generación de cuartos noche y la llegada de visitantes nacionales e internacionales.

La diversidad de eventos permite a la ciudad conectar cultura, negocios, turismo e industrias estratégicas, al tiempo que fortalece su posicionamiento como un destino capaz de recibir encuentros de distintas escalas y especialidades.