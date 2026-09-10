Durante una rueda de prensa, Victoria Gutiérrez insistió en proyecto Ares para llevar café de Veracruz a Marte.

“El proyecto es un proyecto de ciencia espacial, se llama Proyecto Ares, de científicos veracruzanos, que nos deben de dar orgullo. Son jalapeños, los doctores en ciencia espacial, que ya tienen una nave...Es un proyecto de ‘terraformación’ para que el planeta rojo se convierta en un oasis y se lleve la agricultura. Entre ese proyecto va el grano del café, por se decía que el aroma del café veracruzano va a llegar hasta Marte.” Victoria Gutiérrez, diputada

La legisladora local de Morena se hizo conocida porque en septiembre 2025 señaló que científicos veracruzanos habían construido una nave espacial donde transportarían café al “Planeta rojo”.

En ese momento sus declaraciones generaron cuestionamientos por su veracidad y la viabilidad del proyecto.

No obstante, Victoria Gutiérrez abordó otra vez el tema dando más detalles al respecto mencionando que invitaría a los medios al taller donde ya está lista una nave y unos misiles.

Lo vuelve a hacer… diputada de Veracruz pasó del “café a Marte” a “la soberanía espacial”



La diputada de Morena en Veracruz, Victoria Gutiérrez, se hizo conocida hace un año porque aseguro que científicos locales habían construido una nave espacial y que en ella iban a llevar… pic.twitter.com/kpW4C9tApi — Abejorro (@AbejorroMedia) September 9, 2026

Victoria Gutiérrez dice proyecto Ares para llevar café de Veracruz a Marte “dará soberanía espacial a México”

La diputada Victoria Gutiérrez afirmó que el proyecto Ares tenía interés en “hacer una primera exploración” para 2027.

Además aseguró que Ares era conocido por Estados Unidos, China y Rusia.

Igualmente resaltó que dicho proyecto le daría “soberanía espacial a México”.

Victoria Gutiérrez Pérez, diputada de Morena (Especial)

Las palabras de Victoria Gutiérrez de inmediato generaron reacciones en redes sociales.

Cabe señalar que el proyecto Ares sí existe, aunque no tiene que ver con lo que señala la diputada de Veracruz.

Ares es un plan de exploración aeroespacial e investigación teórica que llevan a cabo científicos del Centro de Investigación Atmosféricarica y Ecológica en colaboración con universidades veracruzanas.

No obstante, el proyecto no ha desarrollado una nave especial, ya que no cuentan con la tecnología ni la capacidad que se necesita para una expedición a Marte.