La Fiscalía General de la República informó avances en la investigación del caso Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, donde se confirmó que el predio era utilizado como centro de adiestramiento y reclutamiento forzado.

“FGR) informa sobre los avances en la investigación y las acciones de búsqueda relacionadas con los hechos ocurridos en el predio conocido como Rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán, Jalisco” FGR

En el rancho de Jalisco se localizaron restos óseos, prendas y elementos balísticos, además de obtener un perfil genético masculino aún sin identificar.

La FGR reportó la detención de 47 personas y más órdenes de aprehensión en curso, además de mantener comunicación con colectivos de búsqueda bajo el principio de respeto a derechos humanos.

FGR informa sobre diversas conclusiones en torno al caso Rancho Izaguirre

En lo que respecta a las investigaciones que se han realizado en el inmueble ubicado en Teuchitlán, Jalisco, y los hallazgos en el mismo, el reporte de la FGR establece que se ha determinado con contundencia lo siguiente:

Uso del predio: Se confirma de manera clara que el rancho sí se usaba como centro de adiestramiento en el que se realizaban prácticas de tiro, acondicionamiento físico y simulaciones de cobertura y reacción

Reclutamiento forzado: El inmueble sí sirvió para reclutar a personas de manera forzada, despojándolas de sus pertenencias y obligándolas a portar otra vestimenta

Indicios localizados: Se encontraron 2 fragmentos de restos óseos, elementos balísticos y prendas de vestir, entre otros

Perfil genético: De los restos óseos localizados y recuperados, se obtuvo un perfil masculino, aunque aún no se ha logrado una identificación concluyente, por lo que las confrontas genéticas continúan

Caso Rancho Izaguirre (Redes sociales)

Investigación del caso Rancho Izaguirre ha permitido detenciones y órdenes de aprehensión

En cuanto a las acciones que se han desplegado como parte de las indagatorias que se desarrollan en torno al caso del Rancho Izaguirre, la FGR estableció en su reporte que se han ejecutado diversas diligencias:

Procesamiento forense: Los elementos localizados en el predio se analizan en el Centro Federal Pericial Forense y en la Fiscalía Federal de Jalisco y se ha conseguido un avance general del lugar del 64.44%

Detenciones: Se reporta la detención de 47 personas vinculadas a los hechos

Órdenes de aprehensión: Existen más órdenes vigentes que están en proceso de cumplimentarse

Acciones paralelas: Se realizan diligencias ministeriales, análisis de información y seguimiento de líneas de investigación

Acompañamiento a víctimas: Se establecieron canales de comunicación activos con colectivos de búsqueda y familiares, bajo el principio de presunción de vida y respeto a derechos humanos

Sobre el trabajo de campo que se desarrolla, la autoridad sostuvo que se ejecuta con participación de la Agencia de Investigación Criminal y en coordinación con los tres niveles de gobierno.