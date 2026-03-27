El 18 de marzo de 2026, habitantes del municipio de Tlajomulco, en el estado de Jalisco, comenzaron a reportar diversas fallas en el sistema de servicios de la demarcación.

Por la imposibilidad de realizar pagos y trámites, ciudadanos han exigido la rehabilitación del servicio, pero todo parece indicar que el problema es de magnitudes mayores.

Lo anterior debido a que se reveló que la caída del sistema en el ayuntamiento, fue causada por la muerte de un funcionario que nunca compartió las contraseñas y claves de acceso.

Funcionario encargado de contraseñas del sistema del ayuntamiento dejó a Tlajomulco sin servicios

El ayuntamiento de Tlajomulco, Jalisco, se encuentra frente un grave problema, debido a que su sistema no funciona tras la muerte de un funcionario que estaba a cargo de dicha área.

Sobre los hechos, se reporta que el servidor público dejó el cargo sin que se hiciera el respectivo proceso de entrega-recepción de claves del sistema.

Caída de sistemas de Tlajomulco (Unsplash)

A pesar de ello, los servicios municipales habrían funcionado por algún tiempo, pero el ex funcionario municipal murió y al parecer se llevó consigo las llaves y contraseñas del sistema.

En busca de restablecer los servicios, el ayuntamiento de Tlajomulco solicitó la ayuda de un tercero, pero el intento de ingreso solo causó un bloqueo de seguridad mayo que ha agravado la situación.

Caída de sistema desata crisis en Tlajomulco

Ante el colapso total del sistema por el que el ayuntamiento administra todas sus actividades, se reporta los servicios que no están disponibles se tratan, hasta el momento, de los siguientes:

Pagos de predial y agua

Trámites catastrales

Emisión de licencias

Sin embargo, los reportes indican que la imposibilidad para realizar pagos y trámites sería lo menos grave, pues se afirma que hay un alto riesgo de una parálisis gubernamental derivada de lo siguiente:

Se ha suspendido la carga de gasolina para vehículos oficiales

El pago de nómina de los trabajadores del ayuntamiento comenzaría a retrasarse

Servicios como la recolección de basura comenzarán a verse limitados

Ciudadanos exigen rehabilitar sistema; ayuntamiento afirma que la culpa fue de una falla eléctrica

Debido a las fallas que se registran en los servicios, habitantes de la demarcación han publicado diversos mensajes en redes sociales en los que exigen que se rehabilite el sistema.

En X, la cuenta del gobierno municipal se ha limitado a responder algunas quejas señalando que el personal del equipo de sistemas ya trabaja para normalizar el funcionamiento de los servicios.

Caída de sistemas de Tlajomulco

A pesar de los reportes, hasta el cierre de esta publicación el ayuntamiento de Tlajomulco no ha ofrecido un pronunciamiento oficial sobre la versión relacionada con la muerte de un funcionario.

En cambio, informó al diario Milenio que la imposibilidad de acceder al sistema, se debe a una supuesta “falla eléctrica que afectó temporalmente la operación de equipos en el Data Center municipal”.

incluso, se reporta que el ayuntamiento aseveró que se iniciaron los respectivos protocolos técnicos para estabilizar el sistema, pero no se ha informado sobre un plazo para ello.