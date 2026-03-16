A través de un comunicado la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informó la captura de José N, alias “El Pepe”, persona clave en el operativo Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho.

Elementos del Ejército mexicano y de la Guardia Nacional llevaron a cabo la captura en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, tras ubicar a “El Pepe” durante un patrullaje terrestre.

En su escrito, la dependencia detalló que el detenido fue el encargado de trasladar a la pareja sentimental de El Mencho a Tapalpa el pasado domingo 22 de febrero, día en que el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fue abatido.

Autoridades aseguraron droga y armamento durante detención de “El Pepe”

Defensa indicó que “El Pepe” fue identificado como uno de los principales operadores logísticos del CJNG.

De acuerdo con el informe, al detenido le decomisaron droga, armamento y un vehículo durante la captura, elementos que fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) con sede en la ciudad de Guadalajara.

"El Pepe", operador del CJNG (Secretaría de la Defensa Nac)

Según registros militares, Inteligencia Militar Central ubicó a un hombre de confianza de una de las parejas de El Mencho.

El titular del Ejército, Ricardo Trevilla Trejo, aseguró que este hombre de confianza fue ubicado el 20 de febrero.

Siendo que el dos días después, el día 22, trasladó a la mujer hasta Tapalpa.

Ahora se realizarán las diligencias ministeriales y periciales para determinar la situación jurídica de “El Pepe”.